Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
305,44
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
330,15
Экономия при брони: -47,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
336,70
Экономия при брони: -56,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,10
Экономия при брони: -22,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
339,22
Экономия при брони: -71,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,00
Экономия при брони: -37,96 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
331,22
Экономия при брони: -56,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум