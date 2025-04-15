Львов (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
332,27
Экономия при брони: -33,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
337,66
Экономия при брони: -89,95 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
335,62
Экономия при брони: -63,92 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,50
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -7,90 грн