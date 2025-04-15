Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
310,09
Экономия при брони: -31,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
308,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
331,89
Экономия при брони: -11,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
335,65
Экономия при брони: -55,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
330,58
Экономия при брони: -43,88 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,44
Экономия при брони: -72,59 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,61
Экономия при брони: -38,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,72
Экономия при брони: -22,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,28
Экономия при брони: -22,47 грн