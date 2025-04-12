Фармакодинамика.

Октреотид — синтетический октапептид, который является производным естественного гормона соматостатина и обладает сходными фармакологическими эффектами, но значительно большей продолжительность действия. Препарат подавляет патологически повышенную секрецию гормона роста (ГР), а также пептидов и серотонина, продуцируемых в гастроэнтеропанкреатической эндокринной системе.

У животных октреотид является более мощным ингибитором высвобождения гормона роста, глюкагона и инсулина, чем соматостатин, с большей селективностью в отношении подавления гормона роста и глюкагона.

У здоровых лиц Октреотид-МБ подавляет:

секрецию гормона роста, вызванную аргинином, физической нагрузкой и инсулиновой гипогликемией;

секрецию инсулина, глюкагона, гастрина и других пептидов гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы, вызванную употреблением пищи, а также секрецию инсулина и глюкагона, которая стимулируется аргинином;

секрецию тиреотропина, вызванную тиреолиберином.

В отличие от соматостатина, октреотид подавляет ГР больше, чем инсулин, его введение не сопровождается рикошетной гиперсекрецией гормонов (т.е. гормона роста у больных с акромегалией).

У больных акромегалией Октреотид-МБ снижает концентрацию ГР и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в плазме крови. Подавление ГР на 50% и более отмечается у 90% больных; снижение уровня ГР в плазме крови менее 5 нг/мл достигается примерно у половины больных. У большинства больных акромегалией Октреотид-МБ заметно снижает выраженность таких симптомов, как головная боль, отечность кожи и мягких тканей, гипергидроз, боль в суставах и парестезии. У больных с большими аденомами гипофиза, секретирующими ГР, лечение Октреотидом-МБ может привести к некоторому уменьшению размеров опухоли.

У больных с функциональными эндокринными опухолями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы Октреотид-МБ вследствие его различных эндокринных эффектов влияет на ряд клинических признаков болезни. Клиническое и симптоматическое улучшение наблюдается у пациентов, все еще имеющих симптомы, связанные с опухолями, несмотря на предыдущее лечение, которое может включать хирургию, эмболизацию печеночных артерий и различную химиотерапию, например применение стрептозотоцина и 5-фторурацила.

Ниже описаны эффекты Октреотида-МБ при опухолях различного типа.

При карциноидных опухолях применение Октреотида-МБ может приводить к уменьшению выраженности таких симптомов, как приливы крови и диарея, что во многих случаях сопровождается снижением концентрации серотонина в плазме и экскреции 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой.

При опухолях, характеризующихся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида (ВИП), применение Октреотида-МБ приводит у большинства больных к уменьшению тяжелой секреторной диареи, которая характерна для данного состояния, что, в свою очередь, улучшает качество жизни больного. Одновременно уменьшаются сопутствующие нарушения электролитного баланса, например гипокалиемия, что позволяет отменить энтеральное и парентеральное введение жидкости и электролитов. Как свидетельствуют данные компьютерной томографии, у некоторых больных замедляется или прекращается прогрессирование опухоли и даже уменьшаются ее размеры, особенно метастазы в печень. Клиническое улучшение обычно сопровождается уменьшением (вплоть до нормальных значений) концентрации ВИП в плазме крови.

При глюкагономах применение лекарственного средства в большинстве случаев приводит к заметному уменьшению некротизирующих мигрирующих высыпаний, которые характерны для этого состояния. Октреотид-МБ не оказывает какого-либо существенного влияния на легкий сахарный диабет, который часто наблюдается при глюкагономах и обычно не приводит к снижению потребности в инсулине или пероральных сахароснижающих препаратах. У больных, страдающих диареей, препарат способствует ее уменьшению, что сопровождается повышением массы тела. При применении Октреотида-МБ часто отмечается быстрое снижение концентрации глюкагона в плазме крови, однако при длительном лечении этот эффект не сохраняется. В то же время симптоматическое улучшение остается стабильным длительное время.

При гастриномах/синдроме Золлингера-Эллисона терапия ингибиторами протонного насоса или антагонистами Н2-рецепторов может снизить выработку кислоты в желудке. Однако диарея, которая также является основным симптомом, может недостаточно облегчаться под действием ингибиторов протонной помпы или блокаторов Н2-рецепторов. У некоторых пациентов Октреотид-МБ может помогать в дальнейшем дополнительно снизить гиперсекрецию кислоты в желудке и облегчить симптомы, в том числе диарею, за счет подавления повышенного уровня гастрина.

У больных с инсулиномами Октреотид-МБ уменьшает уровень иммунореактивного инсулина в крови. Этот эффект, однако, может быть кратковременным — около 2 часов. У больных с операбельными опухолями Октреотид-МБ может обеспечить восстановление и поддержание нормогликемии в предоперационном периоде. У больных с неоперабельными доброкачественными и злокачественными опухолями контроль гликемии может улучшаться и без одновременного продолжительного снижения уровня инсулина в крови.

У больных с опухолями, которые гиперпродуцируют рилизинг-фактор гормона роста (соматолибериномами), Октреотид-МБ уменьшает выраженность симптомов акромегалии. Это, очевидно, связано с подавлением секреции рилизинг-фактора гормона роста и самого ГР. В дальнейшем может уменьшиться гипертрофия гипофиза.

У больных, которым проводятся операции на поджелудочной железе, применение Октреотида-МБ во время операции и после нее снижает частоту типичных послеоперационных осложнений (например, панкреатических свищей, абсцессов, сепсиса, послеоперационного острого панкреатита).

При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени применение препарата в комбинации со специфическим лечением (например, склерозирующей терапией) приводило к более эффективной остановке кровотечения и раннего повторного кровотечения, уменьшению объема трансфузий и улучшению 5-дневной выживаемости. Хотя механизм действия Октреотида-МБ точно не установлен, считается, что препарат уменьшает органный кровоток путем подавления таких вазоактивных гормонов, как ВИП и глюкагон.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После подкожного введения октреотид быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 30 мин.

Распределение

Связывание с белками плазмы крови составляет 65%. Связывание октреотида с форменными элементами крови крайне незначительно. Объем распределения — 0,27 л/кг.

Выведение

Общий клиренс составляет 160 мл/мин. Период полувыведения после введения инъекции препарата — 100 мин. После введения выведение препарата осуществляется в две фазы, с периодами полувыведения 10 и 90 мин соответственно. Большая часть введенной дозы пептида выводится с калом, примерно 32% выводится в неизмененном виде с мочой.

Нарушение функции почек

Нарушение функции почек не влияет на общую экспозицию (площадь под кривой «концентрация-время» (AUC)) октреотида, введенного подкожно.

Нарушение функции печени

Способность к элиминации может быть снижена у больных циррозом печени, однако это не касается пациентов со стеатозом печени.