Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Октреотид-МБ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: octreotide;
1 мл раствора содержит октреотида ацетат эквивалентно октреотида 0,05 мг или 0,1 мг, или 0,5 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), кислота молочная, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты гормонов для системного применения. Гормоны гипофиза и гипоталамические гормоны. Гипоталамические гормоны. Соматостатин и аналоги. Октреотид.
Код АТС Н01С В02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Октреотид — синтетический октапептид, который является производным естественного гормона соматостатина и обладает сходными фармакологическими эффектами, но значительно большей продолжительность действия. Препарат подавляет патологически повышенную секрецию гормона роста (ГР), а также пептидов и серотонина, продуцируемых в гастроэнтеропанкреатической эндокринной системе.
У животных октреотид является более мощным ингибитором высвобождения гормона роста, глюкагона и инсулина, чем соматостатин, с большей селективностью в отношении подавления гормона роста и глюкагона.
У здоровых лиц Октреотид-МБ подавляет:
- секрецию гормона роста, вызванную аргинином, физической нагрузкой и инсулиновой гипогликемией;
- секрецию инсулина, глюкагона, гастрина и других пептидов гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы, вызванную употреблением пищи, а также секрецию инсулина и глюкагона, которая стимулируется аргинином;
- секрецию тиреотропина, вызванную тиреолиберином.
В отличие от соматостатина, октреотид подавляет ГР больше, чем инсулин, его введение не сопровождается рикошетной гиперсекрецией гормонов (т.е. гормона роста у больных с акромегалией).
У больных акромегалией Октреотид-МБ снижает концентрацию ГР и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в плазме крови. Подавление ГР на 50% и более отмечается у 90% больных; снижение уровня ГР в плазме крови менее 5 нг/мл достигается примерно у половины больных. У большинства больных акромегалией Октреотид-МБ заметно снижает выраженность таких симптомов, как головная боль, отечность кожи и мягких тканей, гипергидроз, боль в суставах и парестезии. У больных с большими аденомами гипофиза, секретирующими ГР, лечение Октреотидом-МБ может привести к некоторому уменьшению размеров опухоли.
У больных с функциональными эндокринными опухолями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы Октреотид-МБ вследствие его различных эндокринных эффектов влияет на ряд клинических признаков болезни. Клиническое и симптоматическое улучшение наблюдается у пациентов, все еще имеющих симптомы, связанные с опухолями, несмотря на предыдущее лечение, которое может включать хирургию, эмболизацию печеночных артерий и различную химиотерапию, например применение стрептозотоцина и 5-фторурацила.
Ниже описаны эффекты Октреотида-МБ при опухолях различного типа.
При карциноидных опухолях применение Октреотида-МБ может приводить к уменьшению выраженности таких симптомов, как приливы крови и диарея, что во многих случаях сопровождается снижением концентрации серотонина в плазме и экскреции 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой.
При опухолях, характеризующихся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида (ВИП), применение Октреотида-МБ приводит у большинства больных к уменьшению тяжелой секреторной диареи, которая характерна для данного состояния, что, в свою очередь, улучшает качество жизни больного. Одновременно уменьшаются сопутствующие нарушения электролитного баланса, например гипокалиемия, что позволяет отменить энтеральное и парентеральное введение жидкости и электролитов. Как свидетельствуют данные компьютерной томографии, у некоторых больных замедляется или прекращается прогрессирование опухоли и даже уменьшаются ее размеры, особенно метастазы в печень. Клиническое улучшение обычно сопровождается уменьшением (вплоть до нормальных значений) концентрации ВИП в плазме крови.
При глюкагономах применение лекарственного средства в большинстве случаев приводит к заметному уменьшению некротизирующих мигрирующих высыпаний, которые характерны для этого состояния. Октреотид-МБ не оказывает какого-либо существенного влияния на легкий сахарный диабет, который часто наблюдается при глюкагономах и обычно не приводит к снижению потребности в инсулине или пероральных сахароснижающих препаратах. У больных, страдающих диареей, препарат способствует ее уменьшению, что сопровождается повышением массы тела. При применении Октреотида-МБ часто отмечается быстрое снижение концентрации глюкагона в плазме крови, однако при длительном лечении этот эффект не сохраняется. В то же время симптоматическое улучшение остается стабильным длительное время.
При гастриномах/синдроме Золлингера-Эллисона терапия ингибиторами протонного насоса или антагонистами Н2-рецепторов может снизить выработку кислоты в желудке. Однако диарея, которая также является основным симптомом, может недостаточно облегчаться под действием ингибиторов протонной помпы или блокаторов Н2-рецепторов. У некоторых пациентов Октреотид-МБ может помогать в дальнейшем дополнительно снизить гиперсекрецию кислоты в желудке и облегчить симптомы, в том числе диарею, за счет подавления повышенного уровня гастрина.
У больных с инсулиномами Октреотид-МБ уменьшает уровень иммунореактивного инсулина в крови. Этот эффект, однако, может быть кратковременным — около 2 часов. У больных с операбельными опухолями Октреотид-МБ может обеспечить восстановление и поддержание нормогликемии в предоперационном периоде. У больных с неоперабельными доброкачественными и злокачественными опухолями контроль гликемии может улучшаться и без одновременного продолжительного снижения уровня инсулина в крови.
У больных с опухолями, которые гиперпродуцируют рилизинг-фактор гормона роста (соматолибериномами), Октреотид-МБ уменьшает выраженность симптомов акромегалии. Это, очевидно, связано с подавлением секреции рилизинг-фактора гормона роста и самого ГР. В дальнейшем может уменьшиться гипертрофия гипофиза.
У больных, которым проводятся операции на поджелудочной железе, применение Октреотида-МБ во время операции и после нее снижает частоту типичных послеоперационных осложнений (например, панкреатических свищей, абсцессов, сепсиса, послеоперационного острого панкреатита).
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени применение препарата в комбинации со специфическим лечением (например, склерозирующей терапией) приводило к более эффективной остановке кровотечения и раннего повторного кровотечения, уменьшению объема трансфузий и улучшению 5-дневной выживаемости. Хотя механизм действия Октреотида-МБ точно не установлен, считается, что препарат уменьшает органный кровоток путем подавления таких вазоактивных гормонов, как ВИП и глюкагон.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После подкожного введения октреотид быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 30 мин.
Распределение
Связывание с белками плазмы крови составляет 65%. Связывание октреотида с форменными элементами крови крайне незначительно. Объем распределения — 0,27 л/кг.
Выведение
Общий клиренс составляет 160 мл/мин. Период полувыведения после введения инъекции препарата — 100 мин. После введения выведение препарата осуществляется в две фазы, с периодами полувыведения 10 и 90 мин соответственно. Большая часть введенной дозы пептида выводится с калом, примерно 32% выводится в неизмененном виде с мочой.
Нарушение функции почек
Нарушение функции почек не влияет на общую экспозицию (площадь под кривой «концентрация-время» (AUC)) октреотида, введенного подкожно.
Нарушение функции печени
Способность к элиминации может быть снижена у больных циррозом печени, однако это не касается пациентов со стеатозом печени.
Показания
Акромегалия, для контроля основных проявлений заболевания и снижения уровня гормона роста (ГР) и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в плазме крови в случае, когда отсутствует достаточный эффект хирургического лечения и лучевой терапии. Октреотид-МБ показан также для лечения больных акромегалией, отказавшихся от операции или имеющих противопоказания к ней, а также для кратковременного лечения в промежутках между курсами лучевой терапии до тех пор, пока полностью не разовьется ее эффект.
Облегчение симптомов, связанных с эндокринными опухолями пищеварительного тракта и поджелудочной железы:
- карциноидные опухоли с наличием карциноидного синдрома;
- ВИПомы (опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида);
- глюкагономы;
- гастриномы/синдром Золлингера-Эллисона, обычно в сочетании с антагонистами Н2-рецепторов или ингибиторами протонного насоса;
- инсулиномы (для контроля гипогликемии в предоперационном периоде, а также для поддерживающей терапии);
- соматолибериномы (опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией рилизинг-фактора гормона роста).
Октреотид-МБ не является противоопухолевым препаратом, поэтому его применение не может способствовать излечению данной категории больных.
Профилактика осложнений после операций на поджелудочной железе.
Остановка кровотечений и профилактика рецидивов кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у больных циррозом печени (в комбинации со специфическими лечебными мероприятиями, например с эндоскопической склерозирующей терапией).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к октреотиду или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Может быть необходима коррекция дозы лекарственных средств, таких как блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов, или препаратов для контроля жидкости и электролитного баланса при одновременном применении октреотида.
Может быть необходима коррекция дозы инсулина и сахароснижающих лекарственных средств при одновременном лечении октреотидом.
Установлено, что октреотид снижает всасывание циклоспорина в кишечнике и замедляет всасывание циметидина.
Одновременное введение октреотида и бромокриптина увеличивает биодоступность бромокриптина.
Ограниченные опубликованные данные свидетельствуют о том, что аналоги соматостатина могут снижать метаболический клиренс веществ, метаболизирующихся при участии ферментов цитохрома P450, что может быть обусловлено угнетением гормона роста. Поскольку нельзя исключить наличие такого влияния октреотида, следует с осторожностью применять другие препараты, которые метаболизируются главным образом с участием CYP 3A4, а также с узким терапевтическим индексом (например, хинидин, терфенадин).
Особенности применения
Общие
Поскольку иногда опухоли гипофиза, секретирующие гормон роста, могут увеличиваться, вызывая серьезные осложнения (например, дефекты полей зрения), важным является тщательный мониторинг состояния всех пациентов. В случае появления признаков увеличения опухоли следует рассмотреть необходимость применения альтернативных видов лечения.
Терапевтический эффект снижения уровня ГР и нормализация концентрации ИФР-1 у женщин с акромегалией может потенциально восстановить фертильность. Во время лечения октреотидом женщинам репродуктивного возраста следует рекомендовать применение адекватных методов контрацепции (см. также раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
У пациентов, получающих длительную терапию октреотидом, следует контролировать функцию щитовидной железы.
В течение терапии октреотидом следует контролировать функцию печени.
Явления, связанные с сердечно-сосудистой системой
Нечасто сообщали о случаях брадикардии. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы таких препаратов, как блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов, препараты, контролирующие баланс жидкости или электролитный баланс.
Явления, связанные с желчным пузырем
Холелитиаз часто наблюдается на фоне лечения октреотидом и может ассоциироваться с холециститом и расширением желчного протока. В связи с этим рекомендуется проведение ультразвукового обследования желчного пузыря перед началом терапии Октреотидом-МБ и каждые 6–12 месяцев во время лечения.
Эндокринные опухоли ЖКТ и поджелудочной железы
Во время лечения эндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы изредка возможна внезапная потеря симптоматического контроля со стороны Октреотида-МБ, что сопровождается быстрым возвратом тяжелых симптомов. При отказе от дальнейшего приема препарата симптомы могут ухудшиться или рецидивировать.
Метаболизм глюкозы
Учитывая тормозящее действие на ГР, глюкагон и инсулин, Октреотид-МБ может нарушить регуляцию уровня глюкозы. Может нарушаться переносимость глюкозы после еды, в некоторых случаях вследствие хронического введения препарата может возникнуть персистирующая гипергликемия. Также может наблюдаться гипогликемия.
У пациентов с инсулиномами октреотид, вследствие его сильной по сравнению с инсулином относительной способности подавлять секрецию ГР и глюкагона, а также вследствие короткой продолжительности его ингибиторного действия на инсулин, может повысить интенсивность и удлинить продолжительность гипогликемии. Эти пациенты должны находиться под тщательным наблюдением в начале терапии Октреотидом-МБ и во время каждого изменения дозировки. Очевидные колебания концентрации глюкозы в крови могут быть снижены путем более частого введения меньших доз.
Зависимость пациентов с сахарным диабетом типа I от инсулина или пероральных противодиабетических средств может быть снижена вследствие введения Октреотида-МБ. У пациентов без сахарного диабета и с сахарным диабетом типа II с частично интактным резервом инсулина введение Октреотида-МБ может повысить уровень глюкозы в крови после еды. Рекомендуется тщательный контроль толерантности к глюкозе и антидиабетическое лечение.
Варикозное расширение вен пищевода
Поскольку эпизоды кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода сопровождаются повышенным риском развития инсулинзависимого диабета или изменения в потребности в инсулине у пациентов с ранее существовавшим диабетом, необходимо проводить надлежащий мониторинг уровня глюкозы в крови.
Местные реакции
В 52-недельном исследовании токсичности на крысах, преимущественно самцах, саркомы наблюдались в месте введения препарата только при высокой дозе (примерно в 8 раз выше максимальной дозы для человека в соответствии с площади поверхности тела). В 52-недельном исследовании токсичности на собаках гиперпластических или неопластических поражений в месте введения препарата не наблюдалось. Отсутствуют сообщения о возникновении опухолей в месте инъекции у пациентов, получавших лечение октреотидом в период до 15 лет. Вся имеющаяся в настоящее время информация свидетельствует, что результаты исследования на крысах являются видоспецифическими и не имеют значения для применения препарата человеку.
Питание
Октреотид-МБ может нарушать у некоторых больных всасывание жиров из пищи.
У некоторых пациентов, получающих лечение октреотидом, наблюдали пониженные уровни витамина B12 и аномальные результаты теста Шиллинга. У пациентов с авитаминозом витамина B12 в анамнезе следует контролировать уровень этого витамина во время терапии Октреотидом-МБ.
Содержание натрия
Октреотид-МБ содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть препарат практически не содержит натрия.
Способ применения и дозы
Дозировка
При акромегалии первоначально препарат вводят по 0,05–0,1 мг подкожно каждые 8 или 12 часов. В дальнейшем подбор дозы должен основываться на ежемесячных определениях концентрации гормона роста (ГР) и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в крови, анализе клинических симптомов и переносимости препарата (целевые концентрации гормонов в крови составляют: ГР — менее 2,5 нг/мл, ИФР-1 — в пределах нормы). Для большинства больных оптимальная суточная доза составляет 0,3 мг. Максимальная суточная доза составляет 1,5 мг в сутки, которую не следует превышать. У пациентов, получающих стабильную дозу октреотида, определять концентрации ГР и ИФР-1 нужно каждые 6 месяцев.
Если в течение 3 месяцев лечения Октреотидом-МБ не отмечается достаточного снижения уровня ГР и улучшения клинической картины заболевания, терапию следует прекратить.
При эндокринных опухолях ЖКТ и поджелудочной железы препарат вводят подкожно в начальной дозе 0,05 мг 1–2 раза в сутки. В дальнейшем, в зависимости от достигнутого клинического эффекта, а также влияния на уровни гормонов, продуцируемых опухолью (в случае карциноидных опухолей — влияния на выделение 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой), и переносимости, дозу можно постепенно увеличить до 0,1–0 2 мг 3 раза в сутки. В исключительных случаях могут потребоваться более высокие дозы.
Поддерживающие дозы препарата следует подбирать индивидуально.
Если в течение 1 недели лечения Октреотидом-МБ в максимально переносимой дозе улучшение не наступает, терапию следует прекратить.
Для профилактики осложнений после операций на поджелудочной железе препарат вводят подкожно по 0,1 мг 3 раза в сутки в течение 7 последовательных дней, начиная со дня операции (минимум за 1 час до лапаротомии).
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода вводят препарат в дозе 25 мкг/час путем непрерывной инфузии в течение 5 дней. Октреотид-МБ можно разводить 0,9% раствором натрия хлорида.
У пациентов с циррозом и кровотечениями из варикозно расширенных вен желудка и пищевода была отмечена хорошая восприимчивость к октреотиду при получении стабильной дозы препарата до 50 мкг/ч в виде непрерывной инфузии в течение 5 дней.
Применение пациентам с нарушениями функции почек
Нарушения функции почек не влияют на AUC октреотида, который вводился путем подкожной инъекции. Таким образом, коррекция дозы препарата не требуется.
Применение пациентам с нарушениями функции печени
У пациентов с циррозом печени период полувыведения препарата может увеличиться, что требует корректировки поддерживающей дозы.
Применение у пациентов пожилого возраста
Отсутствуют доказательства снижения переносимости или необходимости корректировки дозы для пациентов пожилого возраста, получавших лечение Октреотидом-МБ.
Способ применения
Октреотид-МБ можно вводить непосредственно путем подкожной инъекции или путем инфузии после разведения.
Подкожные введения
Пациенты, которые сами вводят препарат путем подкожной инъекции, должны получить точные инструкции от врача или медсестры.
Для того чтобы уменьшить дискомфорт в месте введения, рекомендуется перед инъекцией довести температуру раствора до комнатной. Необходимо избегать введения повторных инъекций в то же место через короткий промежуток времени.
Ампулы следует открывать только перед введением лекарственного средства, остатки препарата следует утилизировать.
Внутривенные инфузии
Перед применением лекарственных средств для парентерального введения следует внимательно осмотреть относительно изменения цвета и наличия твердых частиц. Перед применением в виде внутривенной инфузии препарат следует развести. Октреотид-МБ сохраняет химическую и физическую стабильность в течение 24 часов в стерильном физиологическом растворе натрия хлорида или в стерильном 5% растворе декстрозы (глюкозы) в воде. Однако, поскольку Октреотид-МБ может влиять на гомеостаз глюкозы, рекомендуют отдавать предпочтение физиологическому раствору натрия хлорида, а не раствору декстрозы. Разведенный раствор остается физически и химически стабильным в течение не менее 24 часов при температуре не выше 25 °С. С точки зрения микробиологической безопасности, разведенный раствор следует использовать сразу. Если раствор не используют сразу, то ответственность за продолжительность и условия его хранения до использования несет пользователь.
Дети
Детям применения препарата Октреотид-МБ противопоказано из-за отсутствия клинического опыта.
Побочные реакции
Краткая характеристика профиля безопасности препарата
К наиболее частым побочным реакциям при лечении октреотидом относятся нарушения со стороны пищеварительного тракта, нервной системы, печени и желчного пузыря, метаболизма и трофики.
Побочными реакциями, о которых чаще всего сообщали во время проведения клинических исследований октреотида, были диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, головная боль, холелитиаз, гипергликемия и запор. К другим побочным реакциям, о которых часто сообщали, принадлежали: головокружение, локальная боль, желчные конкременты, дисфункция щитовидной железы (например, сниженный уровень тиреостимулирующего гормона, сниженный уровень общего T4 и сниженный уровень свободного T4), жидкий стул, нарушенная толерантность к глюкозе, рвота, астения и гипогликемия.
В редких случаях побочные реакции со стороны пищеварительного тракта могут напоминать острую кишечную непроходимость — прогрессирующее вздутие живота, выраженная боль в эпигастральной области, болезненность живота и напряженность мышц.
Боль или чувство острой боли, покалывание или жжение в месте введения препарата с покраснением и отеком редко длится дольше 15 минут. Местный дискомфорт можно снизить путем доведения температуры раствора до комнатной перед инъекцией или путем введения меньшего объема более концентрированного раствора.
Хотя выведение жира с калом может увеличиваться, отсутствуют данные о том, что длительное лечение Октреотидом-МБ может приводить к развитию дефицита трофики вследствие нарушений всасывания (мальабсорбция).
Побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта можно уменьшить, если не принимать пищу до или сразу после подкожного введения Октреотида-МБ, вводить препарат рекомендуется между приемами пищи или перед сном.
Редко сообщали о развитии острого панкреатита. Это явление обычно отмечается в первые часы или дни подкожного введения Октреотида-МБ и исчезает после отмены препарата. Кроме того, у больных, которые длительно подкожно получают Октреотид-МБ, возможно развитие панкреатита, обусловленного желчнокаменной болезнью.
У пациентов с акромегалией и карциноидным синдромом наблюдали такие изменения на ЭКГ, как удлинение интервала QT, смещение оси, ранняя реполяризация, низкий вольтаж, R/S переход, раннее увеличение волны R, неспецифические изменения волны ST-T. Взаимосвязь между этими явлениями и октреотида ацетатом не установлена, поскольку многие из этих пациентов имеют основное кардиологическое заболевание (см. раздел «Особенности применения»).
Побочные реакции, приведенные ниже в таблице 1, были получены при проведении клинических испытаний октреотида.
Побочные реакции на препарат (таблица 1) размещены по частоте с применением такой градации: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), включая отдельные сообщения. В каждой частотной группе побочные реакции расположены в порядке убывания серьезности.
Таблица 1
Побочные реакции на препарат, о которых сообщали во время клинических испытаний
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень часто
|Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм
|Часто
|Диспепсия, рвота, вздутие живота, стеаторея, частый жидкий кал, изменение окраски каловых масс
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Головная боль
|Часто
|Головокружение
|Со стороны эндокринной системы
|Часто
|Гипотиреоз, дисфункция щитовидной железы (например сниженный уровень тиреостимулирующегогормона, сниженный уровень общего Т4, сниженный уровень свободного Т4)
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Очень часто
|Холелитиаз
|Часто
|Холецистит, желчные конкременты, гипербилирубинемия
|Со стороны метаболизма и питания
|Очень часто
|Гипергликемия
|Часто
|Гипогликемия, нарушенная переносимость глюкозы, анорексия
|Нечасто
|Дегидратация
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Очень часто
|Реакции в месте инъекции
|Часто
|Астения
|Лабораторные исследования
|Часто
|Повышение уровней трансаминаз
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Часто
|Зуд, сыпь, аллопеция
|Со стороны дыхательной системы
|Часто
|Диспноэ
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Часто
|Брадикардия
|Нечасто
|Тахикардия
Постмаркетинговые исследования
О побочных реакциях, представленных в таблице 2, сообщали добровольно, при этом не всегда можно достоверно установить частоту или причинно-следственная связь с применением препарата.
Таблица 2
Побочные реакции на препарат, описанные в спонтанных сообщениях
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Анафилаксия, аллергия/реакции гиперчувствительности
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Крапивница
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Острый панкреатит, острый гепатит без холестаза, холестатический гепатит, холестаз, желтуха, холестатическая желтуха
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Аритмия
|Лабораторные показатели
|Повышенный уровень щелочной фосфатазы, повышенный уровень γ-глутамилтрансферазы
Описание отдельных побочных реакций
Со стороны желчевыводящих путей
Доказано, что аналоги соматостатина подавляют сократимость желчного пузыря и снижают секрецию желчи, что может привести к развитию патологии желчного пузыря и формированию сладжа. Развитие желчных конкрементов наблюдали у 15–30% пациентов, принимавших октреотид в течение длительного периода. Частота этой патологии в общей популяции (в возрасте 40–60 лет) составляет 5–20%. Формирование желчных конкрементов обычно не сопровождается никакими симптомами. Если появляются симптомы, то следует применить или терапию, направленную на растворение конкрементов желчными кислотами, или хирургическое вмешательство.
Со стороны ЖКТ
В редких случаях побочные реакции со стороны ЖКТ могут напоминать острую кишечную непроходимость — прогрессирующее вздутие живота, выраженная боль в эпигастральной области, болезненность и напряжение живота.
Известно, что при продолжении лечения частота побочных реакций со стороны ЖКТ уменьшается.
Побочные эффекты со стороны ЖКТ можно уменьшить, если не принимать пищу до или сразу после подкожного введения октреотида, вводить препарат рекомендуется между едой или перед сном.
Гиперчувствительность и анафилактические реакции
В постмаркетинговый период сообщали о случаях гиперчувствительности и аллергических реакций. Если такие реакции развиваются, то они поражают преимущественно кожу, редко — ротовую полость и дыхательные пути. Сообщалось об отдельных случаях анафилактического шока.
Местные реакции
Боль или ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте введения препарата с покраснением и отеком редко длится дольше 15 мин. Местный дискомфорт может быть снижен с помощью доведения температуры раствора до комнатной перед инъекцией или если вводить меньший объем более концентрированного раствора.
Нарушения метаболизма и питания
Хотя выведение жира с калом может увеличиваться, на сегодня отсутствуют данные о том, что длительное лечение октреотидом может приводить к развитию дефицита трофики вследствие нарушений всасывания (мальабсорбция).
Расстройства со стороны поджелудочной железы
Очень редко сообщали о развитии острого панкреатита. Это явление обычно отмечается в первые часы или дни подкожного введения октреотида и исчезает после отмены препарата. Кроме того, у больных, которые длительно подкожно получают октреотид, возможно развитие панкреатита, обусловленного желчнокаменной болезнью.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
Брадикардия является частой нежелательной реакцией при лечении аналогами соматостатина. У пациентов с акромегалией и карциноидным синдромом наблюдали такие изменения на ЭКГ как удлинение интервала QT, смещение оси, ранняя реполяризация, низкий вольтаж, R/S переход, раннее увеличение волны R, неспецифические изменения волны ST-T. Взаимосвязь между этими явлениями и октреотидом не установлена, поскольку многие из этих пациентов имеют основное кардиологическое заболевание (см. раздел «Особенности применения»).
Тромбоцитопения
В постмаркетинговый период сообщали о случаях тромбоцитопении, в частности на фоне лечения октреотидом (внутривенно) у пациентов с циррозом печени. Явление проходило после отмены лечения.
Срок годности
5 лет.
В процессе использования ампулы можно держать при комнатной температуре до 2 недель.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2 — 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампуле.
По 5 ампул в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Бендалис ГмбХ/Bendalis GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Келтенринг 17, 82041 Оберхахинг, Германия/Keltenring 17, 82041 Oberhaching, Germany.
Заявитель
М.БИОТЕК ЛТД/M.BIOTECH LTD.
Местонахождение заявителя
Глэдстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Егам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания/Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.