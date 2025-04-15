Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1245,94 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1235,73 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1385,78
Экономия при брони: -137,78 грн
1248,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1292,90
Экономия при брони: -44,17 грн
1248,73 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1216,45
Экономия при брони: -77,17 грн
1139,28 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1128,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
495,08
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1278,56
Экономия при брони: -64,66 грн
1213,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1274,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1259,59
Экономия при брони: -50,66 грн
1208,93 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1339,84
Экономия при брони: -91,11 грн
1248,73 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1255,90
Экономия при брони: -472,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1255,59
Экономия при брони: -7,59 грн
1248,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1325,25
Экономия при брони: -61,60 грн
1263,65 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1255,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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1295,00
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1248,00 грн
Аптека шар@
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9.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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