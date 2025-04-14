Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1254,70 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1277,60
Экономия при брони: -22,90 грн
1254,70 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
13.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1254,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1138,22 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Арциз, ул. Добровольского, 1
110.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1058,30 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1284,50 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1224,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
165.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1216,70 грн
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
167.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1138,22 грн
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
167.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
242.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
994,23
Экономия при брони: -0,13 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1209,15 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1132,60 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1210,35 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
254.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1210,04
Экономия при брони: -76,24 грн
1133,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1176,88
Экономия при брони: -43,08 грн
1133,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
736,75
Экономия при брони: -32,29 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1273,60
Экономия при брони: -67,10 грн
1206,50 грн