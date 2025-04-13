Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1380,95 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1380,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1316,50
Экономия при брони: -33,50 грн
1283,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1349,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
517,45
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
486,67
Экономия при брони: -21,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1115,50 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1337,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1284,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1323,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1404,55
Экономия при брони: -76,22 грн
1328,33 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1263,35 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1235,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1428,91
Экономия при брони: -65,76 грн
1363,15 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
4.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1249,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1085,57
Экономия при брони: -62,70 грн
1022,86 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
276,86
Экономия при брони: -12,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1290,44
Экономия при брони: -51,66 грн
1238,78 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1262,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1283,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.