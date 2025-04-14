Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1355,34
Экономия при брони: -91,69 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1313,03
Экономия при брони: -89,18 грн
1223,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
273,46
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1329,28
Экономия при брони: -55,68 грн
1273,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1337,00
Экономия при брони: -52,70 грн
1284,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1317,63
Экономия при брони: -73,88 грн
1243,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1284,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1196,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1313,70
Экономия при брони: -55,02 грн
1258,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1243,37
Экономия при брони: -69,27 грн
1174,10 грн
Аптека шар@
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Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
533,80
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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1197,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
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Аптека копейка
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64.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
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65.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
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Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1255,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1214,62
Экономия при брони: -75,34 грн
1139,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1128,70 грн