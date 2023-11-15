ОКТРЕОТИД (OCTREOTIDUM) Действующее вещество
синтетический октапептид, являющийся производным естественного гормона соматостатина и обладающий сходными с ним фармакологическими эффектами, но значительно большей продолжительности действия. Подавляет патологически повышенную секрецию гормона роста, а также пептидов и серотонина, продуцируемых в гастроэнтеропанкреатической зоне.
При акромегалии октреотид снижает концентрацию гормона роста и/или соматомедина С в плазме крови и выраженность таких симптомов, как головная боль, отечность, гипергидроз, боль в суставах и парестезии.
При эндокринных опухолях пищеварительного тракта и поджелудочной железы октреотид изменяет некоторые клинические проявления заболевания. При опухолях, характеризующихся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида (ВИПомы), применение октреотида у большинства больных приводит к уменьшению выраженности секреторной диареи. Одновременно происходит уменьшение сопутствуюших нарушений электролитного баланса. При глюкагономах применение лекарственного средства в большинстве случаев приводит к заметному уменьшению некротизирующей мигрирующей сыпи, которая характерна для данного состояния. Октреотид не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на выраженность сахарного диабета, часто наблюдающегося при глюкагономах, и обычно не приводит к снижению потребности в инсулине или пероральных сахароснижающих препаратах. Наблюдающееся на фоне терапии уменьшение диареи сопровождается увеличением массы тела пациента. В начале лечения часто отмечается быстрое снижение концентрации глюкагона в плазме крови, однако при длительной терапии этот эффект не сохраняется. В то же время симптоматическое улучшение остается стабильным в течение длительного времени.
При гастриноме (синдром Золлингера — Эллисона) октреотид, применяемый в качестве монотерапии или в комбинации с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов, может снизить кислотопродукцию в желудке, уменьшить выраженность диареи, приливов и других симптомов, вероятно, связанных с синтезом пептидов опухолью. В некоторых случаях отмечается снижение концентрации гастрина в плазме крови.
У больных с инсулиномами октреотид снижает уровень иммунореактивного инсулина в крови (этот эффект, однако, может быть кратковременным — около 2 ч). У лиц с операбельной опухолью октреотид может обеспечить восстановление и поддержание нормогликемии в предоперационный период. У больных с неоперабельными доброкачественными и злокачественными опухолями контроль гликемии может улучшаться и без одновременного продолжительного снижения уровня инсулина в крови.
У больных с опухолью, продуцирующей РФ гормона роста (соматолибериномы), октреотид уменьшает выраженность симптомов акромегалии. В дальнейшем может уменьшиться гипертрофия гипофиза.
При рефрактерной диарее у больных СПИДом применение октреотида приводит к полной или частичной нормализации стула примерно у 1/3 больных. Применение октреотида во время операции на поджелудочной железе и после нее снижает частоту развития типичных послеоперационных осложнений (например панкреатических свищей, абсцессов, сепсиса, послеоперационного острого панкреатита).
В случае кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с циррозом печени применение октреотида в комбинации со специфическим лечением (например склерозирующей терапией) приводит к более эффективной остановке кровотечения и предупреждению раннего повторного кровотечения, уменьшению объема трансфузий и улучшению 5-дневной выживаемости, вероятно, посредством подавления продукции таких вазоактивных гормонов, как вазоактивный интестинальный пептид и глюкагон.
акромегалия (контроль основных проявлений заболевания и снижения уровня гормона роста и соматомедина С в плазме крови в тех случаях, когда эффект хирургического лечения, лучевой терапии и лечения агонистами допамина недостаточен); облегчение симптомов эндокринных опухолей пищеварительного тракта и поджелудочной железы; карциноидные опухоли с наличием карциноидного синдрома; ВИПомы; глюкагономы; гастриномы/синдром Золлингера — Эллисона (обычно в комбинации с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов); инсулиномы (для контроля гипогликемии в предоперационный период, а также для поддерживающей терапии); соматолибериномы; рефрактерная диарея у больных СПИДом; профилактика осложнений после операций на поджелудочной железе; остановка кровотечения и профилактика повторного кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у больных с циррозом печени (в комбинации со специфическими лечебными мероприятиями, например эндоскопической склерозирующей терапией).
при акромегалии сначала октреотид вводят по 0,05–0,1 мг п/к с интервалами 8 или 12 ч. В дальнейшем дозу подбирают индивидуально. Обычно оптимальная суточная доза составляет 0,2–0,3 мг. Не следует превышать максимальную дозу, составляющую 1,5 мг/сут. Если после 3 мес лечения не отмечается достаточного снижения уровня гормона роста и улучшения клинической картины заболевания, терапию следует прекратить.
При эндокринных oпухолях пищеварительного тракта и поджелудочной железы октреотид вводят п/к в начальной дозе 0,05 мг 1–2 раза в сутки. В дальнейшем в зависимости от достигнутого клинического эффекта, влияния на уровни гормонов, продуцируемых опухолью (в случае карциноидных опухолей — влияния на выведение 5-гидроксииндолуксусной кислоты с мочой), и переносимости дозу октреотида можно постепенно повысить до 0,1–0,2 мг 3 раза в сутки. В исключительных случаях могут потребоваться более высокие дозы. Поддерживающие дозы подбирают индивидуально.
При рефрактерной диарее у больных СПИДом октреотид вводят п/к в начальной дозе 0,1 мг 3 раза в сутки. Если после 1 нед лечения симптомы диареи не исчезают, дозу следует повысить индивидуально вплоть до 0,25 мг 3 раза в сутки. Коррекцию дозы проводят с учетом динамики дефекаций и переносимости препарата. Если в течение 1 нед лечения октреотидом в дозе 0,25 мг 3 раза в сутки улучшения не наступает, терапию следует прекратить.
Для профилактики осложнений после операций на поджелудочной железе вводят п/к по 0,1 мг 3 раза в сутки на протяжении 7 последовательных дней, начиная с дня операции (не менее чем за 1 ч до лапаротомии).
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода вводят в дозе 25 мкг/ч путем непрерывной в/в инфузии в течение 5 дней.
повышенная чувствительность к октреотиду.
возможны боль, ощущение зуда или жжения, краснота и припухлость в месте инъекции, анорексия, тошнота, рвота, спастическая боль в животе, вздутие живота, метеоризм, жидкий стул, диарея и стеаторея, явления, напоминающие острую кишечную непроходимость (прогрессирующее вздутие живота, выраженная боль в эпигастральной области, мышечная защита), образование камней в желчном пузыре (при длительном использовании у 10–20% больных), острый панкреатит, выпадение волос, нарушения функции печени, в том числе острый гепатит без холестаза, гипербилирубинемия, сопровождающиеся повышением показателей ЩФ, γ-глутамилтрансферазы и в меньшей степени — трансаминаз, снижение толерантности к глюкозе, стойкая гипергликемия или гипогликемия (при длительном применении).
при опухоли гипофиза, секретирующей гормон роста, необходим строгий контроль врача за состоянием здоровья больного, применяющего октреоид, так как возможно увеличение размера опухолей с развитием такого серьезного осложнения, как сужение полей зрения. При лечении эндокринных опухолей пищеварительного тракта и поджелудочной железы октреотидом в редких случаях может наступить внезапный рецидив заболевания.
У больных с инсулиномой на фоне лечения октреоидом может отмечаться увеличение выраженности и продолжительности гипогликемии. У больных сахарным диабетом, получающих инсулин, октреоид может снижать потребность в инсулине.
Опыт применения октреоида в период беременности и кормления грудью отсутствует, в этот период препарат назначают только по абсолютным показаниям.
октреоид уменьшает всасывание циклоспорина и замедляет всасывание циметидина.
при острой передозировке не отмечено каких-либо опасных для жизни реакций. Лечение симптоматическое.