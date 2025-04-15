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Октреотид-МБ (Octreotid-MB)

Октреотид-МБ (Octreotid-MB)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1318,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.05 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1234,55 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1319,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1318,90 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1441,27
Экономия при брони: -63,68 грн
1377,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1267,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1248,60 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
64.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1252,53
Экономия при брони: -1,68 грн
1250,85 грн
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.05 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
440,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
754,80
Экономия при брони: -0,06 грн
754,74 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1445,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1298,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1297,04
Экономия при брони: -7,44 грн
1289,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1350,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1345,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Русская, 23
117.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
267,00
Экономия при брони: -0,02 грн
266,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
120.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90
Экономия при брони: -22,40 грн
1245,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
127.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
994,23
Экономия при брони: -0,13 грн
994,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бучач, ул. Шухевича, 48-А
133.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
972,00
Экономия при брони: -0,08 грн
971,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1225,10 грн
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