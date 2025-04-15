Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1318,90 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.05 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1234,55 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1319,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1318,90 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1441,27
Экономия при брони: -63,68 грн
1377,59 грн
Подорожник
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1267,80 грн
Подорожник
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1248,60 грн
Здорова родина
Рогатин, ул. Галицкая, 64
64.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1252,53
Экономия при брони: -1,68 грн
1250,85 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.05 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
754,80
Экономия при брони: -0,06 грн
Эко аптека
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1445,10 грн
Аптека оптовых цен
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1298,50 грн
Здорова родина
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1297,04
Экономия при брони: -7,44 грн
1289,60 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1350,80 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1345,00 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Русская, 23
117.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
267,00
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
120.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1267,90
Экономия при брони: -22,40 грн
1245,50 грн
Подорожник
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
127.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
994,23
Экономия при брони: -0,13 грн
Подорожник
Бучач, ул. Шухевича, 48-А
133.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
972,00
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1225,10 грн