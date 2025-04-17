Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1126,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1222,95
Экономия при брони: -48,85 грн
1174,10 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
816,00
Экономия при брони: -51,84 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1298,60
Экономия при брони: -6,60 грн
1292,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1320,00
Экономия при брони: -409,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1338,88
Экономия при брони: -70,25 грн
1268,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1204,11
Экономия при брони: -70,31 грн
1133,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1170,25 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
123.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1317,50
Экономия при брони: -83,70 грн
1233,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
123.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Вышгородская, 33
125.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1368,91
Экономия при брони: -90,33 грн
1278,58 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1373,91
Экономия при брони: -65,48 грн
1308,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1260,85
Экономия при брони: -66,84 грн
1194,01 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1320,00
Экономия при брони: -171,00 грн
1149,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
126.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1325,68
Экономия при брони: -86,90 грн
1238,78 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1366,99
Экономия при брони: -68,51 грн
1298,48 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1320,76
Экономия при брони: -72,03 грн
1248,73 грн