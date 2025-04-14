Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1317,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1237,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1241,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1192,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1248,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1258,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1253,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1269,30
Экономия при брони: -0,10 грн
1269,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1123,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1222,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
962,89
Экономия при брони: -50,87 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 137
3.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1253,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1244,23
Экономия при брони: -77,84 грн
1166,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1433,74
Экономия при брони: -85,51 грн
1348,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1248,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
5.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1173,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1133,75 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1221,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1224,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Единства, 104
6.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1245,70 грн