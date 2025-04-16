Октреотид-МБ (Octreotid-MB)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1302,23
Экономия при брони: -88,33 грн
1213,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1034,49
Экономия при брони: -59,38 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1142,05
Экономия при брони: -43,07 грн
1098,98 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1138,22 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1284,50 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1224,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1138,22 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.4 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1254,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1334,95
Экономия при брони: -76,27 грн
1258,68 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1276,70
Экономия при брони: -57,82 грн
1218,88 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1254,70 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1277,60
Экономия при брони: -22,90 грн
1254,70 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
99.3 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
490,19
Экономия при брони: -26,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1496,61
Экономия при брони: -98,63 грн
1397,98 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
107.5 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1056,62
Экономия при брони: -41,71 грн
1014,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
109.1 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1308,50
Экономия при брони: -69,72 грн
1238,78 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1305,73
Экономия при брони: -86,85 грн
1218,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1327,53
Экономия при брони: -58,90 грн
1268,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Октреотид-МБ раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
M. Biotech Ltd.
1296,38
Экономия при брони: -67,55 грн
1228,83 грн