Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Эссенциале Н инструкция по применению
Состав
действующее вещество: «Эсcенциальные фосфолипиды»® = EPL®-субстанция (фосфолипиды из соевых бобов (93% (3-sn-фосфатидил)холина), которые содержат a-токоферол, этанол 96%);
1 мл раствора содержит «Эсcенциальни фосфолипиды»® = EPL® — субстанция (фосфолипиды из соевых бобов (93% (3-sn-фосфатидил) холина), которые содержат a-токоферол, этанол 96%) — 50 мг;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, кислота дезоксихолевая, натрия хлорид, натрия гидроксид, рибофлавин (Е 101), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор желтого цвета, практически свободный от видимых взвешенных частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества.
Код АТС А05В А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При заболеваниях печени мембраны гепатоцитов и их органеллы всегда повреждаются, что может приводить к изменению активности мембраносвязанных ферментов и рецепторных систем, нарушению метаболической функции клетки и снижению интенсивности регенерации печени.
Фосфолипиды, содержащиеся в препарате Эссенциале® Н, по своей химической структуре подобны эндогенным фосфолипидам, но имеют гораздо более высокое содержание полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот. Эти высокоэнергетические молекулы встраиваются преимущественно в структуры клеточных мембран и облегчают восстановление поврежденных тканей печени. Поскольку цис-двойные связи этих полиеновых кислот препятствуют параллельному расположению углеводородных цепей мембранных фосфолипидов, плотность расположения фосфолипидных структур уменьшается, в результате чего скорость поступления и вывода веществ растет. Мембраносвязанные ферменты образуют функциональные единицы, которые могут усиливать их активность и обеспечивать физиологическое протекание основных метаболических процессов. Фосфолипиды влияют на нарушенный липидный метаболизм путем регуляции метаболизма липопротеинов, в результате чего нейтральные жиры и холестерин превращаются в формы, пригодные для транспортировки, особенно благодаря увеличению способности липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) присоединять холестерин, и направляются для дальнейшего окисления. При выводе фосфолипидов через желчевыводящие пути литогенный индекс снижается и происходит стабилизация желчи.
Фармакокинетика.
При пероральном приеме более 90% препарата всасывается в тонкой кишке. Основное количество расщепляется под действием фосфолипазы-А до 1 ацил-лизо-фосфатидилхолина, 50% которого сразу реацилируется в полиненасыщенный фосфатидилхолин еще во время всасывания в тонком кишке. Полиненасыщенный фосфатидилхолин попадает в кровь через лимфатические пути и далее, преимущественно в комплексе с ЛПВП, транспортируется в печень. Максимальное содержание фосфатидилхолина в крови через 6–24 часа после приема внутрь составляет в среднем 20%.
Период полувыведения холинового компонента составляет 66 часов, для насыщенных жирных кислот — 32 часа.
В ходе исследований кинетики в человеческом организме менее 5% каждого из введенных изотопов 3Н и 14С выводилось с калом.
Показания
Неалкогольный стеатогепатит, алкогольный стеатогепатит, острые и хронические гепатиты различной этиологии, цирроз печени, пред- и послеоперационное лечение при хирургическом вмешательстве на печени и желчевыводящих путях, псориаз, радиационный синдром.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Эссенциале® Н не следует назначать новорожденным и недоношенным младенцам, поскольку в состав препарата входит бензиловый спирт.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не применять растворы электролитов для разведения препарата.
Особенности применения
При разведении Эссенциале® Н для приготовления инфузионного раствора (в случае невозможности использовать собственную кровь пациента) следует применять растворы, свободные от электролитов, а именно: 5% или 10% раствор глюкозы (в соотношении 1: 1), 5% раствор ксилита.
Не вводить препарат внутримышечно из-за возможного возникновения местного раздражения.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают внутривенно медленно 5–10 мл в сутки, а в тяжелых случаях — от 10 до 20 мл в сутки. 10 мл препарата можно вводить за один раз. Если препарат вводят разведенным, рекомендуют использовать собственную кровь пациента и разводить препарат в соотношении 1: 1. Инфузию обычно применяют до 10 суток.
Рекомендуется как можно раньше поддержать (дополнить) парентеральную терапию приемом капсул Эссенциале® форте Н.
Общий курс лечения составляет 3–6 месяцев.
Лечение псориаза начинают с приема 2 капсул Ессенциале® форте Н 3 раза в сутки в течение 2 недель. После этого рекомендуется 10 внутривенных инъекций по 5 мл с одновременным назначением PUVA-терапии.
После окончания курса инъекций возобновляют прием капсул и продолжают применение препарата в течение 2 месяцев.
Дети
Препарат предназначен для применения у детей в возрасте старше 12 лет, масса тела которых составляет 43 кг и более (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Побочные реакции
В отдельных случаях при применении повышенных доз Эссенциале® Н возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея).
В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, сыпь, зуд, крапивница и реакции в месте введения препарата.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 до 8 °С.
Упаковка
№ 5: по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АО «Галичфарм», Украина.
ФАМАР ХЕЛС КЕАР СЕРВИСИЗ МАДРИД, С.А.У., Испания.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8.
Авенида Леганес, 62, Алькоркон 28923 Мадрид, Испания.
Заявитель
ООО «Санофи-Авентис Украина», Украина.
Местонахождение заявителя
Украина, 01033, г. Киев, ул. Жилянская, 48–50.