Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
619,74
Экономия при брони: -47,09 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -59,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
339,46
Экономия при брони: -39,34 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -59,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
570,29
Экономия при брони: -49,71 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
217,64
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
497,55
Экономия при брони: -47,54 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
632,24
Экономия при брони: -59,59 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,60
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
341,57
Экономия при брони: -34,64 грн