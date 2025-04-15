Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
608,28
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
623,31
Экономия при брони: -64,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
605,24
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
621,26
Экономия при брони: -78,72 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
339,68
Экономия при брони: -42,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
384,67
Экономия при брони: -84,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
628,22
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
623,30
Экономия при брони: -108,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
614,07
Экономия при брони: -78,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
622,60
Экономия при брони: -80,24 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
225,56
Экономия при брони: -28,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
613,02
Экономия при брони: -30,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
339,90
Экономия при брони: -39,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
497,92
Экономия при брони: -105,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
334,04
Экономия при брони: -39,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина