Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
555,60
Экономия при брони: -30,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
550,35
Экономия при брони: -21,53 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
621,47
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
549,88
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
527,19
Экономия при брони: -39,21 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
563,57
Экономия при брони: -21,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
624,09
Экономия при брони: -32,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
636,34
Экономия при брони: -63,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
335,66
Экономия при брони: -31,78 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
567,70
Экономия при брони: -54,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
619,92
Экономия при брони: -47,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
574,13
Экономия при брони: -60,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
570,62
Экономия при брони: -36,76 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
568,03
Экономия при брони: -54,82 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
115,04
Экономия при брони: -13,93 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -51,50 грн