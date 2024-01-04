фармакодинамика. Химическое строение фосфолипидов, входящих в состав различных фармакотерапевтических средств, подобно строению эндогенных фосфолипидов организма. Тем не менее, для них свойственно более высокое содержание полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот.

Фосфолипиды — это высокоэнергетические молекулы, которые встраиваются в клеточную мембрану и способствуют восстановлению поврежденных клеток и ткани печени.

Цис-двойные связи полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот препятствует параллельному расположению углеводородных цепей, из-за чего плотность размещения фосфолипидных структур уменьшается, и происходит ускорение процессов поступления веществ в клетки и их выведение..

Связанные с клеточными мембранами ферменты образуют функциональные единицы, способные усиливать их активность и обеспечивать физиологическое течение основных процессов метаболизма.

Фосфолипиды оказывают влияние на нарушенный обмен липидов путем регуляции метаболизма липопротеинов, в результате чего нейтральные жиры и ХС трансформируются в пригодные для транспортировки формы, преимущественно благодаря увеличению способности ЛПВП связывать ХС, для дальнейшего окисления.

При выведении фосфолипидов через желчевыводящие пути происходит снижение литогенного индекса желчи и ее стабилизация.

Фармакокинетика.

Абсорбция. При приеме per os более 90% полученной дозы всасывается в тонкой кишке.

Распределение и метаболизм. Фосфолипиды расщепляются ферментом фосфолипазой А до 1-ацил-лизо-фосфатидилхолина. Еще во время всасывания в тонкой кишке 50% фосфолипидов подвергаются немедленному реацетилированию с образованием полиненасыщенного фосфатидилхолина.

Полиненасыщенный фосфатидилхолин с током лимфы поступает в кровь. Затем с током крови, преимущественно в комплексе с ЛПВП, полиненасыщенный фосфатидилхолин транспортируется в печень.

Максимальное содержание фосфатидилхолина в крови через 6–24 ч после приема per os составляет в среднем 20%.

Выведение. T ½ холинового компонента фосфолипидов — 66 ч, насыщенных жирных кислот — 32 ч.

С калом выводится менее 5%.