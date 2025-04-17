Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
623,07
Экономия при брони: -80,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
627,94
Экономия при брони: -93,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
628,96
Экономия при брони: -85,87 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
623,49
Экономия при брони: -89,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
449,15
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
345,39
Экономия при брони: -42,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
605,36
Экономия при брони: -73,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
560,20
Экономия при брони: -56,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -35,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
565,43
Экономия при брони: -49,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -35,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 26
1.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина