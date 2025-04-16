Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
460,90
Экономия при брони: -68,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
113,45
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
565,65
Экономия при брони: -76,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
568,19
Экономия при брони: -71,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
618,43
Экономия при брони: -60,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
621,29
Экономия при брони: -62,62 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
544,10
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
614,62
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
568,92
Экономия при брони: -32,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
558,51
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
526,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
618,55
Экономия при брони: -24,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
253,73
Экономия при брони: -16,17 грн