Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
571,94
Экономия при брони: -29,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
617,47
Экономия при брони: -97,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
603,08
Экономия при брони: -83,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -52,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
579,02
Экономия при брони: -75,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
559,47
Экономия при брони: -47,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
618,17
Экономия при брони: -102,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
606,88
Экономия при брони: -59,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
613,26
Экономия при брони: -70,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
613,49
Экономия при брони: -55,14 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
622,73
Экономия при брони: -85,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
612,03
Экономия при брони: -75,24 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
604,13
Экономия при брони: -22,05 грн