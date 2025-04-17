Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
599,10
Экономия при брони: -17,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -40,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
628,55
Экономия при брони: -65,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
617,66
Экономия при брони: -69,07 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
609,69
Экономия при брони: -61,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
111,52
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,60
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
603,60
Экономия при брони: -73,53 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
580,48
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
616,77
Экономия при брони: -23,51 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
448,80
Экономия при брони: -32,75 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
624,20
Экономия при брони: -42,12 грн