Эссенциале® Н (Essentiale® N)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
557,71
Экономия при брони: -42,01 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
587,40
Экономия при брони: -17,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
556,31
Экономия при брони: -35,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
621,11
Экономия при брони: -82,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
561,01
Экономия при брони: -23,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
357,14
Экономия при брони: -37,36 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
555,55
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
614,74
Экономия при брони: -42,09 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
598,50
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
636,16
Экономия при брони: -63,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
636,28
Экономия при брони: -63,63 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
557,50
Экономия при брони: -20,59 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина
336,28
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Эссенциале® Н раствор для инъекций 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Украина