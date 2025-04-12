вероятность возникновения сердечных аритмий при введении в наркоз и интубации снижается в случае применения блокаторов β-адренергических рецепторов. Если необходимо, введение блокаторов β-адренергических рецепторов осуществляют за ≥24 ч.

Средства для анестезии, способствующие депрессии миокарда, необходимо применять с осторожностью.

Возникновению вагусных реакций препятствует в/в введение атропина.

В основном у больных ХСН, не получавших ранее лечение, до достижения у них стабильного состояния не применяют блокаторы β-адренергических рецепторов.

Пациентам с ИБС необходимо постепенное (за 1–2 нед) завершение применения блокаторов β-адренорецепторов. Одновременно с целью предупреждения обострения стенокардии больному назначают введение заменяющего препарата.

При введении блокаторов β-адренорецепторов возможно снижение ЧСС.

Развитие проявлений брадикардии или снижение ЧСС в покое до 50–55 уд./мин требует снижения дозы препарата.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов требует осмотрительности у пациентов с такой патологией:

нарушения периферического кровообращения;

AV-блокада (I степень);

вариантная стенокардия (Принцметала).

Гликемический профиль у больных сахарным диабетом не изменяется при применении небиволола. Между тем, ввиду уменьшения небивололом выраженности проявлений гипогликемии необходима осмотрительность в случае использования препарата у данной категории больных. При введении небиволола возможно также ослабление симптоматики у больных тиреотоксикозом. Внезапное прекращение применения небиволола может привести к отягощению указанных проявлений.

Блокаторы β-адренергических рецепторов следует использовать с осторожностью у пациентов с патологией респираторного тракта, которая сопровождается обструктивным синдромом.

Начало лечения небивололом у больных ХСН требует регулярного наблюдения. Нельзя резко отменять препарат.

Назначать больным псориазом блокаторы β-адренергических рецепторов можно только после скрупулезного всестороннего рассмотрения ситуации.

Применение препаратов указанной группы может обусловливать повышение чувствительности к аллергенам и усиление тяжести реакций гиперчувствительности анафилактического типа.

Ввиду наличия в препарате лактозы не рекомендуется его введение пациентам с нарушением абсорбции глюкозы и галактозы в ЖКТ, галактоземией либо лактазной недостаточностью.

В целом введение блокаторов β-адренергических рецепторов вызывает снижение плацентарного кровотока (следствием чего являются задержка внутриутробного развития плода, его гибель, самопроизвольный аборт либо преждевременные роды). Имеется угроза возникновения гипогликемии либо брадикардии у плода/новорожденного (в первые 3 сут). При необходимости введения препаратов указанной группы предпочтительнее таковые с избирательным влиянием на β 1 -адренергические рецепторы.

В случае бесспорной необходимости приема небиволола в период беременности проводят мониторинг маточно-плацентарного кровообращения и размеров плода.

Небиволол проникает в грудное молоко животных. Подобные данные в отношении женского грудного молока отсутствуют. Препарат в период кормления грудью принимать не следует.

Скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами при приеме небиволола не исследовали. Фармакокинетические исследования свидетельствуют об отсутствии влияния небиволола на психомоторику. Однако существует вероятность возникновения головокружения и усталости.