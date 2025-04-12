Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Небиволол-Дарница инструкция по применению
Состав
Небиволол - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Небиволол — кардиоселективный блокатор β-адренергических рецепторов — состоит из 2 энантиомеров: D-небиволола и L-небиволола. Правовращающий оптический изомер конкурентно и селективно блокирует β1-адренергические рецепторы. Тогда как левовращающему оптическому изомеру присуща слабая сосудорасширяющая активность, вызванная усилением продукции монооксида азота (NO) — мощного вазодилататора.
Эффекты небиволола:
снижение ЧСС (в состоянии покоя и при нагрузке как у лиц с нормальными значениями АД, так и у пациентов с АГ);
снижение сократимости миокарда и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы;
угнетение активности ренина, снижение ОПСС (как следствие — вазодилатация).
Использование небиволола в терапевтических дозах не вызывает эффектов, связанных с α-адренергическим антагонизмом.
Применение небиволола у больных АГ вызывает усиление опосредованного NO ответа сосудистой стенки на ацетилхолин (сниженного при эндотелиальной дисфункции). Негативного воздействия небиволола на эректильную функцию больных эссенциальной АГ не отмечается.
Фармакокинетика. Небиволол метаболизируется с помощью CYP 2D6 в печени (гидроксилирование и глюкуронизация).
T½ D-небиволола составляет у быстрых метаболизаторов около 12 ч, увеличиваясь до 19 ч у лиц с медленным метаболизмом. Стоит отметить наличие адреноблокирующих свойств у гидроксильного метаболита и глюкуронидов небиволола.
В плазме крови для суточной дозы ≤20 мг содержание D-небиволола является дозозависимым.
Небиволол быстро абсорбируется в ЖКТ независимо от приема пищи. Биодоступность ≈12% (быстрые метаболизаторы) и ≈100% у лиц с медленным метаболизмом.
T½ D- и L-небиволола — 24 ч (быстрые метаболизаторы), увеличиваясь двукратно у лиц с медленным метаболизмом.
38% дозы небиволола выводится с мочой и 48% — с калом через 1 нед после приема препарата. Экскреция неизмененного небиволола с мочой составляет <0,5% введенной дозы.
Показания Небиволол-Дарница
- ХСН (легкая или средняя степень тяжести) у пациентов в возрасте старше 70 лет (в качестве дополнения к стандартному лечению);
- первичная АГ.
Применение Небиволол-Дарница
небиволол назначают взрослым пациентам. Таблетки принимают per os не разжевывая (запить достаточным количеством воды).
Первичная АГ: в дозе 5 мг 1 раз в сутки во время приема пищи.
Возможна комбинация с другими антигипертензивными препаратами. Дополнительное гипотензивное действие отмечено только при сочетании небиволола с гидрохлоротиазидом (в дозе 12,5–25 мг).
ХСН (при стабильном состоянии в течение предыдущих 6 нед): дозу постепенно повышают до оптимального индивидуального поддерживающего уровня.
У больных с недостаточностью функции почек, а также для пациентов в возрасте старше 65 лет стартовая доза — 2,5 мг/сут (если необходимо — повышают до 5 мг).
За пациентами в возрасте >75 лет, принимающими небиволол, следует установить тщательный контроль.
В случае применения больными дигоксина, мочегонных средств, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II доза этих препаратов должна быть подобрана за 2 нед до начала приема небиволола. В указанном случае стартовая доза небиволола составляет 1,25 мг. Каждые 1–2 нед дозу повышают сначала до 2,5 мг (1 раз в сутки), затем до 5 мг (1 раз в сутки). Максимальная доза — 10 мг. При необходимости дозу корректируют. Усиление проявлений ХСН или непереносимость небиволола требует постепенного снижения дозы либо, при необходимости, срочной отмены препарата.
В случае необходимости прекращения приема небиволола дозу снижают постепенно (двукратно каждую неделю).
Небиволол не назначают детям.
Противопоказания
- гиперчувствительность к небивололу или другим блокаторами β-адренергических рецепторов;
- тяжелая брадикардия;
- AV-блокада (II–III степень);
- кардиогенный шок;
- декомпенсированная ХСН;
- синдром Шорта (при отсутствии постоянного кардиостимулятора);
тяжелая печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
у пациентов с АГ:
- нарушения психики: нечасто — сновидения устрашающего характера, депрессия;
- иммунная система: частота неизвестна — отек Квинке, гиперчувствительность;
- нервная система: часто — головная боль, головокружение, парестезии; очень редко — синкопе;
- орган зрения: нечасто — нарушение зрения;
- сердце: нечасто — снижение ЧСС, ХСН, AV-блокада;
- сосудистая система: нечасто — артериальная гипотензия, синдром Шарко (или усиление его проявлений);
- респираторная система, органы грудной клетки и средостения: часто — диспноэ; нечасто — бронхоспазм;
- система пищеварения: часто — запор, тошнота, диарея; нечасто — диспепсия, метеоризм, рвота;
- кожа и подкожные ткани: нечасто — зуд, сыпь эритематозная; очень редко — обострение псориаза; частота неизвестна — крапивница;
- общие расстройства и нарушения в месте введения: часто — усталость, отек.
У пациентов с ХСН:
- гиперчувствительность к небивололу;
- обострение ХСН;
- ортостатический коллапс;
- AV-блокада (I степень);
- отеки нижних конечностей.
Особые указания
вероятность возникновения сердечных аритмий при введении в наркоз и интубации снижается в случае применения блокаторов β-адренергических рецепторов. Если необходимо, введение блокаторов β-адренергических рецепторов осуществляют за ≥24 ч.
Средства для анестезии, способствующие депрессии миокарда, необходимо применять с осторожностью.
Возникновению вагусных реакций препятствует в/в введение атропина.
В основном у больных ХСН, не получавших ранее лечение, до достижения у них стабильного состояния не применяют блокаторы β-адренергических рецепторов.
Пациентам с ИБС необходимо постепенное (за 1–2 нед) завершение применения блокаторов β-адренорецепторов. Одновременно с целью предупреждения обострения стенокардии больному назначают введение заменяющего препарата.
При введении блокаторов β-адренорецепторов возможно снижение ЧСС.
Развитие проявлений брадикардии или снижение ЧСС в покое до 50–55 уд./мин требует снижения дозы препарата.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов требует осмотрительности у пациентов с такой патологией:
нарушения периферического кровообращения;
AV-блокада (I степень);
вариантная стенокардия (Принцметала).
Гликемический профиль у больных сахарным диабетом не изменяется при применении небиволола. Между тем, ввиду уменьшения небивололом выраженности проявлений гипогликемии необходима осмотрительность в случае использования препарата у данной категории больных. При введении небиволола возможно также ослабление симптоматики у больных тиреотоксикозом. Внезапное прекращение применения небиволола может привести к отягощению указанных проявлений.
Блокаторы β-адренергических рецепторов следует использовать с осторожностью у пациентов с патологией респираторного тракта, которая сопровождается обструктивным синдромом.
Начало лечения небивололом у больных ХСН требует регулярного наблюдения. Нельзя резко отменять препарат.
Назначать больным псориазом блокаторы β-адренергических рецепторов можно только после скрупулезного всестороннего рассмотрения ситуации.
Применение препаратов указанной группы может обусловливать повышение чувствительности к аллергенам и усиление тяжести реакций гиперчувствительности анафилактического типа.
Ввиду наличия в препарате лактозы не рекомендуется его введение пациентам с нарушением абсорбции глюкозы и галактозы в ЖКТ, галактоземией либо лактазной недостаточностью.
В целом введение блокаторов β-адренергических рецепторов вызывает снижение плацентарного кровотока (следствием чего являются задержка внутриутробного развития плода, его гибель, самопроизвольный аборт либо преждевременные роды). Имеется угроза возникновения гипогликемии либо брадикардии у плода/новорожденного (в первые 3 сут). При необходимости введения препаратов указанной группы предпочтительнее таковые с избирательным влиянием на β1-адренергические рецепторы.
В случае бесспорной необходимости приема небиволола в период беременности проводят мониторинг маточно-плацентарного кровообращения и размеров плода.
Небиволол проникает в грудное молоко животных. Подобные данные в отношении женского грудного молока отсутствуют. Препарат в период кормления грудью принимать не следует.
Скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами при приеме небиволола не исследовали. Фармакокинетические исследования свидетельствуют об отсутствии влияния небиволола на психомоторику. Однако существует вероятность возникновения головокружения и усталости.
Взаимодействия
не следует использовать небиволол в сочетании с такими лекарственными средствами:
- антигипертензивные препараты центрального действия;
- некоторые блокаторы кальциевых каналов (например относящиеся к бензодиазепинам или фенилалкиламинам);
- противоаритмические препараты I класса.
Необходима осмотрительность в случае сочетанного применения небиволола с такими лекарственными средствами:
- противоаритмические препараты III класса
(возможно усиление эффекта в отношении AV-проводимости);
- летучие анестетики (галогеносодержащие) — ввиду вероятности риска чрезмерного снижения АД и угнетения рефлекторного повышения ЧСС;
- баклофен или амифостин (требуется коррекция дозы небиволола);
- пероральные сахароснижающие препараты и инсулин.
Необходимо принимать во внимание сочетанное применение небиволола с такими лекарственными средствами:
- дигиталисные гликозиды;
- блокаторы кальциевых каналов (производные дигидропиридина)
— ввиду повышения риска чрезмерного снижения АД, нарушения насосной функции желудочков у больных ХСН;
- антипсихотики; трициклические антидепрессанты, барбитураты, производные фенотиазина — возможно усиление гипотензивного эффекта;
- симпатомиметики (препятствуют развитию гипотензивного эффекта); β-адреномиметики повышают риск АГ, выраженного снижения ЧСС и нарушения проводимости сердца).
Риск нежелательных явлений при применении небиволола повышает его сочетание с лекарственными средствами, которые угнетают активность CYP 2D6.
Передозировка
данные отсутствуют.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С.
Комментарии (1)
Высокоселективный антагонист β-адренергических рецепторов небиволол сочетает сильный продолжительный β1-адреноблокирующий эффект с сосудорасширяющим действием, не оказывая заметного влияния на α-адренорецепторы. Небиволол демонстрирует лучший профиль гемодинамики и безопасности наряду с дополнительной вазопротекцией по сравнению с β-адреноблокаторами предыдущих поколений.
Небиволол является высокоизбирательным в отношении β1-адренергических рецепторов миокарда и проявляет наибольшую β1/β2-селективность по сравнению с другими β-адреноблокаторами. За конкурентную и избирательную блокаду β1˗адренергических рецепторов отвечает D˗изомер. Аффинность небиволола к β1-адренорецепторам кардиомиоцитов человека по сравнению с β2-адренорецепторами выше в >300 раз.
В дополнение к кардиоселективному β1-адреноблокирующему эффекту небиволол индуцирует эндотелийзависимую вазодилатацию. Сосудорасширяющий механизм небиволола отличается от других β-блокаторов с вазодилататорными свойствами, которые опосредуются через блокаду α-адренергических рецепторов (карведилол, лабеталол).
Вазодилатирующий эффект небиволола вызывается стимуляцией β3-адренорецепторов эндотелиоцитов его L-изомером, что ведет к активации эндотелиальной синтазы оксида азота (еNOS) и, соответственно, увеличению продукции NO.
Косвенным образом небиволол также уменьшает процесс деградации NO и увеличивает биодоступность этой молекулы.
Усиление высвобождения NO в эндотелии ведет к повышению податливости миокарда и снижению сердечной нагрузки, улучшению наполнения камер сердца и защите миокарда от чрезмерной симпатической стимуляции.
Фармакологический профиль небиволола, отличный от других препаратов этого класса, связан с рядом гемодинамически значимых эффектов:
• блокада β1-адренорецепторов, которая в состоянии покоя и при физических нагрузках ведет к снижению ЧСС, сократимости миокарда, а также уровня САД и ДАД;
• NO-опосредованная вазодилатация, результатом которой является снижение ОПСС, увеличение ударного объема и фракции выброса, а также поддержание сердечного выброса;
• расширение просвета сосудов и уменьшение выраженности окислительного стресса способствуют, вероятно, позитивному воздействию небиволола на метаболизм глюкозы и липидов;
• уменьшение объема и агрегации тромбоцитов.
Данные свойства определяют потенциально широкую эффективность небиволола в лечении АГ и ХСН.
Метаанализ 12 клинических испытаний (Van Bortel L.M. et al., 2008) продемонстрировал более высокий уровень гипотензивного ответа у пациентов, получавших небиволол, по сравнению с другими антигипертензивными препаратами (ОШ 1,44; Р = 0,001).
Клинические данные свидетельствуют о том, что небиволол также может быть полезен у пациентов, которые испытывали эректильную дисфункцию при применении других β-адреноблокаторов (Sharp R.P., Gales B.J., 2017).
В ряде исследований продемонстрированы благоприятные эндотелиальные эффекты небиволола по сравнению с β1-селективными блокаторами, не обладающими вазодилататорным эффектом.
Способность небиволола усиливать или восстанавливать эндотелийзависимую вазодилатацию у пациентов с АГ имеет важное терапевтическое значение (протекторная роль оксида азота в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, развития атеросклероза).
Небиволол-рацемат и его энантиомеры обладают выраженной антиоксидантной активностью. Путем прямого взаимодействия со свободными радикалами небиволол поглощает активные формы кислорода. При этом не только уменьшается интенсивность окислительного стресса, но и усиливается биодоступность NO. Ослабление окислительного стресса, отмечаемое при введении небиволола, связано также с уменьшением продукции пероксинитритов. Данные эффекты небиволола действуют синергически, обеспечивая в дополнение к его β1-антагонистическим свойствам кардиоваскулярную протекцию, и могут уменьшить или предотвратить опосредованное окислительным стрессом повреждение органов у пациентов с АГ (Coats A., Jain М., 2017).
Согласно современным требованиям к регистрации лекарственных препаратов, одним из ключевых доказательств эффективности генерического лекарственного средства в твердой лекарственной форме является подтверждение его биоэквивалентности по сравнению с референтным препаратом в клиническом испытании с участием здоровых добровольцев. Результаты должным образом спланированного и проведенного клинического испытания генерического лекарственного средства не должны выявить значимой разницы в его биодоступности (в скорости и степени, с которыми действующее вещество всасывается в системный кровоток и становится доступным в месте действия активной субстанции) по сравнению с референтным.
Важным практическим результатом доказанной биоэквивалентности генерического лекарственного средства референтному является возможность экстраполировать результаты доклинических и клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность референтного лекарственного средства, на генерическое. Поэтому врачу при выборе альтернативных лекарственных средств, чтобы получить прогнозируемый результат, следует отдавать предпочтение препаратам с доказанными должным образом качеством, безопасностью и эффективностью.
Проведенное с соблюдением международных стандартов сравнительное рандомизированное перекрестное с двумя периодами и двумя последовательностями (по схеме TR/RT) клиническое исследование (Кравчук Ж.М. и соавт., 2019) с участием здоровых добровольцев доказало биоэквивалентность лекарственного средства Небиволол-Дарница, таблетки по 5 мг небиволола (в форме небиволола гидрохлорида), производства ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», референтному лекарственному средству Небилет®, таблетки по 5 мг небиволола (в форме небиволола гидрохлорида), производства «Берлин-Хеми АГ» (Германия).
Границы 90% доверительного интервала для отношения геометрических средних значений Cmax и AUC0-t препаратов Небиволол-Дарница и Небилет® составили 95,37–110,30% и 92,70–102,75% соответственно. Полученные результаты полностью соответствуют критерию биоэквивалентности (80,00–125,00%) для AUC0-t и Cmax небиволола. По данным клинического испытания оба лекарственных средства продемонстрировали хорошую переносимость.