Небиволол

Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)

Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Цены в Киев
от 175,00 грн
в 739 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
5 мг
Количество штук в упаковке
28 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17005/01/01 от 23.05.2023
Международное название

Небиволол-Дарница инструкция по применению

Состав

Небиволол - 5 мг

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Небиволол — кардиоселективный блокатор β-адренергических рецепторов — состоит из 2 энантиомеров: D-небиволола и L-небиволола. Правовращающий оптический изомер конкурентно и селективно блокирует β1-адренергические рецепторы. Тогда как левовращающему оптическому изомеру присуща слабая сосудорасширяющая активность, вызванная усилением продукции монооксида азота (NO) — мощного вазодилататора.
Эффекты небиволола:
снижение ЧСС (в состоянии покоя и при нагрузке как у лиц с нормальными значениями АД, так и у пациентов с АГ);
снижение сократимости миокарда и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы;
угнетение активности ренина, снижение ОПСС (как следствие — вазодилатация).
Использование небиволола в терапевтических дозах не вызывает эффектов, связанных с α-адренергическим антагонизмом.
Применение небиволола у больных АГ вызывает усиление опосредованного NO ответа сосудистой стенки на ацетилхолин (сниженного при эндотелиальной дисфункции). Негативного воздействия небиволола на эректильную функцию больных эссенциальной АГ не отмечается.
Фармакокинетика. Небиволол метаболизируется с помощью CYP 2D6 в печени (гидроксилирование и глюкуронизация).
T½ D-небиволола составляет у быстрых метаболизаторов около 12 ч, увеличиваясь до 19 ч у лиц с медленным метаболизмом. Стоит отметить наличие адреноблокирующих свойств у гидроксильного метаболита и глюкуронидов небиволола.
В плазме крови для суточной дозы ≤20 мг содержание D-небиволола является дозозависимым.
Небиволол быстро абсорбируется в ЖКТ независимо от приема пищи. Биодоступность ≈12% (быстрые метаболизаторы) и ≈100% у лиц с медленным метаболизмом.
T½ D- и L-небиволола — 24 ч (быстрые метаболизаторы), увеличиваясь двукратно у лиц с медленным метаболизмом.
38% дозы небиволола выводится с мочой и 48% — с калом через 1 нед после приема препарата. Экскреция неизмененного небиволола с мочой составляет <0,5% введенной дозы.

Показания Небиволол-Дарница

  • ХСН (легкая или средняя степень тяжести) у пациентов в возрасте старше 70 лет (в качестве дополнения к стандартному лечению);

  • первичная АГ.

Применение Небиволол-Дарница

небиволол назначают взрослым пациентам. Таблетки принимают per os не разжевывая (запить достаточным количеством воды).
Первичная АГ: в дозе 5 мг 1 раз в сутки во время приема пищи.
Возможна комбинация с другими антигипертензивными препаратами. Дополнительное гипотензивное действие отмечено только при сочетании небиволола с гидрохлоротиазидом (в дозе 12,5–25 мг).
ХСН (при стабильном состоянии в течение предыдущих 6 нед): дозу постепенно повышают до оптимального индивидуального поддерживающего уровня.
У больных с недостаточностью функции почек, а также для пациентов в возрасте старше 65 лет стартовая доза — 2,5 мг/сут (если необходимо — повышают до 5 мг).
За пациентами в возрасте >75 лет, принимающими небиволол, следует установить тщательный контроль.
В случае применения больными дигоксина, мочегонных средств, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II доза этих препаратов должна быть подобрана за 2 нед до начала приема небиволола. В указанном случае стартовая доза небиволола составляет 1,25 мг. Каждые 1–2 нед дозу повышают сначала до 2,5 мг (1 раз в сутки), затем до 5 мг (1 раз в сутки). Максимальная доза — 10 мг. При необходимости дозу корректируют. Усиление проявлений ХСН или непереносимость небиволола требует постепенного снижения дозы либо, при необходимости, срочной отмены препарата.
В случае необходимости прекращения приема небиволола дозу снижают постепенно (двукратно каждую неделю).
Небиволол не назначают детям.

Противопоказания

  • гиперчувствительность к небивололу или другим блокаторами β-адренергических рецепторов;
  • тяжелая брадикардия;
  • AV-блокада (II–III степень);
  • кардиогенный шок;
  • декомпенсированная ХСН;
  • синдром Шорта (при отсутствии постоянного кардиостимулятора);

тяжелая печеночная недостаточность.

Побочные эффекты

у пациентов с АГ:

  • нарушения психики: нечасто — сновидения устрашающего характера, депрессия;
  • иммунная система: частота неизвестна — отек Квинке, гиперчувствительность;
  • нервная система: часто — головная боль, головокружение, парестезии; очень редко — синкопе;
  • орган зрения: нечасто — нарушение зрения;
  • сердце: нечасто — снижение ЧСС, ХСН, AV-блокада;
  • сосудистая система: нечасто — артериальная гипотензия, синдром Шарко (или усиление его проявлений);
  • респираторная система, органы грудной клетки и средостения: часто — диспноэ; нечасто — бронхоспазм;
  • система пищеварения: часто — запор, тошнота, диарея; нечасто — диспепсия, метеоризм, рвота;
  • кожа и подкожные ткани: нечасто — зуд, сыпь эритематозная; очень редко — обострение псориаза; частота неизвестна — крапивница;
  • общие расстройства и нарушения в месте введения: часто — усталость, отек.

У пациентов с ХСН:

  • гиперчувствительность к небивололу;
  • обострение ХСН;
  • ортостатический коллапс;
  • AV-блокада (I степень);
  • отеки нижних конечностей.

Особые указания

вероятность возникновения сердечных аритмий при введении в наркоз и интубации снижается в случае применения блокаторов β-адренергических рецепторов. Если необходимо, введение блокаторов β-адренергических рецепторов осуществляют за ≥24 ч.
Средства для анестезии, способствующие депрессии миокарда, необходимо применять с осторожностью.
Возникновению вагусных реакций препятствует в/в введение атропина.
В основном у больных ХСН, не получавших ранее лечение, до достижения у них стабильного состояния не применяют блокаторы β-адренергических рецепторов.
Пациентам с ИБС необходимо постепенное (за 1–2 нед) завершение применения блокаторов β-адренорецепторов. Одновременно с целью предупреждения обострения стенокардии больному назначают введение заменяющего препарата.
При введении блокаторов β-адренорецепторов возможно снижение ЧСС.
Развитие проявлений брадикардии или снижение ЧСС в покое до 50–55 уд./мин требует снижения дозы препарата.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов требует осмотрительности у пациентов с такой патологией:
нарушения периферического кровообращения;
AV-блокада (I степень);
вариантная стенокардия (Принцметала).
Гликемический профиль у больных сахарным диабетом не изменяется при применении небиволола. Между тем, ввиду уменьшения небивололом выраженности проявлений гипогликемии необходима осмотрительность в случае использования препарата у данной категории больных. При введении небиволола возможно также ослабление симптоматики у больных тиреотоксикозом. Внезапное прекращение применения небиволола может привести к отягощению указанных проявлений.
Блокаторы β-адренергических рецепторов следует использовать с осторожностью у пациентов с патологией респираторного тракта, которая сопровождается обструктивным синдромом.
Начало лечения небивололом у больных ХСН требует регулярного наблюдения. Нельзя резко отменять препарат.
Назначать больным псориазом блокаторы β-адренергических рецепторов можно только после скрупулезного всестороннего рассмотрения ситуации.
Применение препаратов указанной группы может обусловливать повышение чувствительности к аллергенам и усиление тяжести реакций гиперчувствительности анафилактического типа.
Ввиду наличия в препарате лактозы не рекомендуется его введение пациентам с нарушением абсорбции глюкозы и галактозы в ЖКТ, галактоземией либо лактазной недостаточностью.
В целом введение блокаторов β-адренергических рецепторов вызывает снижение плацентарного кровотока (следствием чего являются задержка внутриутробного развития плода, его гибель, самопроизвольный аборт либо преждевременные роды). Имеется угроза возникновения гипогликемии либо брадикардии у плода/новорожденного (в первые 3 сут). При необходимости введения препаратов указанной группы предпочтительнее таковые с избирательным влиянием на β1-адренергические рецепторы.
В случае бесспорной необходимости приема небиволола в период беременности проводят мониторинг маточно-плацентарного кровообращения и размеров плода.
Небиволол проникает в грудное молоко животных. Подобные данные в отношении женского грудного молока отсутствуют. Препарат в период кормления грудью принимать не следует.
Скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами при приеме небиволола не исследовали. Фармакокинетические исследования свидетельствуют об отсутствии влияния небиволола на психомоторику. Однако существует вероятность возникновения головокружения и усталости.

Взаимодействия

не следует использовать небиволол в сочетании с такими лекарственными средствами:

  • антигипертензивные препараты центрального действия;
  • некоторые блокаторы кальциевых каналов (например относящиеся к бензодиазепинам или фенилалкиламинам);
  • противоаритмические препараты I класса.

Необходима осмотрительность в случае сочетанного применения небиволола с такими лекарственными средствами:

  • противоаритмические препараты III класса

(возможно усиление эффекта в отношении AV-проводимости);

  • летучие анестетики (галогеносодержащие) — ввиду вероятности риска чрезмерного снижения АД и угнетения рефлекторного повышения ЧСС;
  • баклофен или амифостин (требуется коррекция дозы небиволола);
  • пероральные сахароснижающие препараты и инсулин.

Необходимо принимать во внимание сочетанное применение небиволола с такими лекарственными средствами:

  • дигиталисные гликозиды;
  • блокаторы кальциевых каналов (производные дигидропиридина)

— ввиду повышения риска чрезмерного снижения АД, нарушения насосной функции желудочков у больных ХСН;

  • антипсихотики; трициклические антидепрессанты, барбитураты, производные фенотиазина — возможно усиление гипотензивного эффекта;
  • симпатомиметики (препятствуют развитию гипотензивного эффекта); β-адреномиметики повышают риск АГ, выраженного снижения ЧСС и нарушения проводимости сердца).

Риск нежелательных явлений при применении небиволола повышает его сочетание с лекарственными средствами, которые угнетают активность CYP 2D6.

Передозировка

данные отсутствуют.

Условия хранения

при температуре ≤25 °С.