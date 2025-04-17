Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
215,64
Экономия при брони: -6,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
223,30
Экономия при брони: -17,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,40
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
226,31
Экономия при брони: -32,04 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,11
Экономия при брони: -27,31 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,60
Экономия при брони: -13,40 грн