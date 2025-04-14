Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
226,63
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
227,70
Экономия при брони: -23,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
228,79
Экономия при брони: -10,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
231,63
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
232,60
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
234,74
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
233,15
Экономия при брони: -29,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,85
Экономия при брони: -26,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
222,60
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
227,29
Экономия при брони: -35,47 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница