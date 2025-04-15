Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
212,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
231,66
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
234,66
Экономия при брони: -24,81 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
231,75
Экономия при брони: -9,07 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -17,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
228,55
Экономия при брони: -23,69 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн