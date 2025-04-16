Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,12
Экономия при брони: -32,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
236,28
Экономия при брони: -27,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
230,10
Экономия при брони: -32,53 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
239,10
Экономия при брони: -29,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
240,32
Экономия при брони: -53,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
230,12
Экономия при брони: -35,79 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
226,35
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,40
Экономия при брони: -7,20 грн