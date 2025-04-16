Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
236,54
Экономия при брони: -60,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
204,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
235,31
Экономия при брони: -27,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
234,50
Экономия при брони: -26,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
234,39
Экономия при брони: -11,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
227,03
Экономия при брони: -27,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
229,79
Экономия при брони: -30,20 грн