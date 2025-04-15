Киев
Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)

Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 192 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
205,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
231,39
Экономия при брони: -26,15 грн
205,24 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
178,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,50
Экономия при брони: -10,65 грн
101,85 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
203,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
200,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -21,30 грн
203,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
237,13
Экономия при брони: -29,13 грн
208,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
230,91
Экономия при брони: -27,81 грн
203,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
180,06 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
182,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,50
Экономия при брони: -10,65 грн
101,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
203,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
229,62
Экономия при брони: -19,46 грн
210,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
203,70 грн
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