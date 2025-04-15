Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
231,39
Экономия при брони: -26,15 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,50
Экономия при брони: -10,65 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,00
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
237,13
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
230,91
Экономия при брони: -27,81 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,50
Экономия при брони: -10,65 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
229,62
Экономия при брони: -19,46 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница