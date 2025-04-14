Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
241,18
Экономия при брони: -61,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
232,82
Экономия при брони: -22,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
240,75
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -20,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
233,86
Экономия при брони: -33,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,60
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
112,89
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
234,21
Экономия при брони: -25,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
235,85
Экономия при брони: -51,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
230,25
Экономия при брони: -38,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
225,22
Экономия при брони: -15,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
229,07
Экономия при брони: -23,52 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
228,62
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница