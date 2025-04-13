Небиволол-Дарница (Nebivolol-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 738 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
224,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,60
Экономия при брони: -8,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
227,05
Экономия при брони: -23,86 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
236,59
Экономия при брони: -36,72 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70
Экономия при брони: -8,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
227,88
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
207,56
Экономия при брони: -6,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
233,10
Экономия при брони: -33,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница
219,70 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Небиволол-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №28
Дарница