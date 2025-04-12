фармакодинамика. Флеботон — капилляротонизирующее и венотонизирующее средство. Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, подавляет гиалуронидазу. Предотвращает окисление гиалуроновой, аскорбиновой кислоты и адреналина, подавляет перекисное окисление липидов. Троксерутин снижает проницаемость и ломкость капилляров и предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток и, кроме этого, обладает еще мембраностабилизирующими, антигеморрагическими, детоксическими, противоаллергическими, венотонизирующими свойствами. Уменьшает отек, улучшает трофику и уменьшает выраженность других симптомов, связанных с венозной недостаточностью или нарушением оттока лимфатической жидкости.

Фармакокинетика. Лекарственная форма препарата Флеботон (гель) обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса (stratum corneum) и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани. Его pH соответствует величине pH кожи, в результате этого он не оказывает местного раздражающего и сенсибилизирующего действия. Поскольку гель имеет водную основу, он не нарушает физиологические свойства кожи.