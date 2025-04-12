Флеботон гель (Phleboton gel)
Флеботон гель инструкция по применению
Состав
Троксерутин - 2 %
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Флеботон — капилляротонизирующее и венотонизирующее средство. Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, подавляет гиалуронидазу. Предотвращает окисление гиалуроновой, аскорбиновой кислоты и адреналина, подавляет перекисное окисление липидов. Троксерутин снижает проницаемость и ломкость капилляров и предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток и, кроме этого, обладает еще мембраностабилизирующими, антигеморрагическими, детоксическими, противоаллергическими, венотонизирующими свойствами. Уменьшает отек, улучшает трофику и уменьшает выраженность других симптомов, связанных с венозной недостаточностью или нарушением оттока лимфатической жидкости.
Фармакокинетика. Лекарственная форма препарата Флеботон (гель) обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса (stratum corneum) и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани. Его pH соответствует величине pH кожи, в результате этого он не оказывает местного раздражающего и сенсибилизирующего действия. Поскольку гель имеет водную основу, он не нарушает физиологические свойства кожи.
Показания Флеботон гель
симптоматическое лечение:
- предварикозный и варикозный синдром;
- поверхностный тромбофлебит, флебит и постфлебитные состояния;
- хроническая венозная недостаточность;
- отеки и боль при травмах и варикозных венах.
Применение Флеботон гель
применять местно, наносить на кожу.
Гель наносить утром и вечером, осторожно втирая в пораженные участки кожи легкими массирующими движениями. Если необходимо, гель можно применять и под повязку, и под стягивающие чулки.
Дозу и длительность лечения определяет врач индивидуально, учитывая тяжесть и течение заболевания.
В тяжелых случаях рекомендуется комбинированная терапия с применением троксерутина в форме капсул.
Дети. Нет противопоказаний для применения препарата у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к троксерутину или любому из вспомогательных веществ.
Гель не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.
Побочные эффекты
в редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, покраснение, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно симптомы исчезают после прекращения применения препарата.
Особые указания
продолжительное применение может вызвать гиперчувствительность! Бензалкония хлорид может обусловливать развитие кожных реакций. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинических данных о применении препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, нет. Поэтому применение допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
усиливает капилляропротекторное действие аскорбиновой кислоты.
Передозировка
нет данных о передозировке при местном применении препарата. При случайном приеме большого количества лекарственного средства внутрь необходимо применять общие меры для выведения препарата и в случае необходимости проводить симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке (в сухом, защищенном от света месте) при температуре не выше 25 °C.
Срок годности после вскрытия тубы — 1 мес.