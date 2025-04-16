Флеботон гель (Phleboton gel)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
150,91
Экономия при брони: -9,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
180,39
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
216,50
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
192,48
Экономия при брони: -49,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека24
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
197,40
Экономия при брони: -37,55 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
168,20
Экономия при брони: -37,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
159,56
Экономия при брони: -16,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
190,88
Экономия при брони: -8,81 грн