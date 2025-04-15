Флеботон гель (Phleboton gel)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
194,44
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
178,81
Экономия при брони: -8,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
176,21
Экономия при брони: -26,21 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
207,00
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
214,21
Экономия при брони: -7,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
177,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
170,89
Экономия при брони: -19,35 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
168,01
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
225,54
Экономия при брони: -54,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн