Киев
Флеботон гель (Phleboton gel)

Флеботон гель (Phleboton gel)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
224,90
Экономия при брони: -19,80 грн
205,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
244,47
Экономия при брони: -13,05 грн
231,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
172,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
182,71
Экономия при брони: -26,32 грн
156,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
158,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
195,83
Экономия при брони: -39,44 грн
156,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
162,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
186,90
Экономия при брони: -30,34 грн
156,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
193,98
Экономия при брони: -36,80 грн
157,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
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