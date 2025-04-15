Флеботон гель (Phleboton gel)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
219,84
Экономия при брони: -32,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
177,29
Экономия при брони: -47,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
226,73
Экономия при брони: -14,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
219,70
Экономия при брони: -50,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
173,27
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
223,65
Экономия при брони: -13,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
190,57
Экономия при брони: -24,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
217,33
Экономия при брони: -48,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
170,46
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
223,43
Экономия при брони: -63,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
217,58
Экономия при брони: -57,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
174,59
Экономия при брони: -13,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
221,72
Экономия при брони: -11,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
220,23
Экономия при брони: -10,33 грн