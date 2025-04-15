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Флеботон гель (Phleboton gel)

Флеботон гель (Phleboton gel)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 142 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
141,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
237,70
Экономия при брони: -68,20 грн
169,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
175,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
169,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
158,87
Экономия при брони: -19,38 грн
139,49 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
172,30
Экономия при брони: -2,80 грн
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
147,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
169,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
160,84
Экономия при брони: -8,54 грн
152,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
190,80
Экономия при брони: -21,30 грн
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
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