Флеботон гель (Phleboton gel)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
237,70
Экономия при брони: -68,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
158,87
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
172,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
160,84
Экономия при брони: -8,54 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
190,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
171,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
202,70 грн