Флеботон гель (Phleboton gel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
187,78
Экономия при брони: -35,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
219,31
Экономия при брони: -75,83 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
209,64
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
196,20
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
211,13
Экономия при брони: -27,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
200,09
Экономия при брони: -38,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
246,77
Экономия при брони: -16,08 грн