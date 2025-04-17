Флеботон гель (Phleboton gel)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
199,02
Экономия при брони: -47,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
187,58
Экономия при брони: -35,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
188,19
Экономия при брони: -46,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
184,15
Экономия при брони: -42,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
176,06
Экономия при брони: -58,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
186,26
Экономия при брони: -60,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
212,10 грн