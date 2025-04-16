Флеботон гель (Phleboton gel)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
161,10
Экономия при брони: -27,12 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
201,63
Экономия при брони: -9,69 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
184,36
Экономия при брони: -51,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
194,85
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
185,19
Экономия при брони: -19,07 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
177,63
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
183,29
Экономия при брони: -31,47 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
185,52
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
183,52
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
232,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma
197,85
Экономия при брони: -45,53 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Флеботон гель 2 % туба 40 г №1
Sopharma