Лечение гнойно-воспалительных заболеваний с локализованным поражением следует проводить одновременно как местно, так и внутрь (перорально). Продолжительность лечения 7–20 суток.

При дозировке препарата следует соблюдать инструкции по медицинскому применению. При применении низких доз (2–8 капель) препарат необходимо набирать стерильным шприцем объемом 0,5–1 мл или использовать насадку-распылитель. В 1 миллилитре препарата содержится 20 капель раствора бактериофага, в 1 впрыске насадкой-распылителем содержится 0,2 мл раствора.

Местно применяют в форме орошения, примочек и тампонирования жидким фагом в количестве до 200 мл в зависимости от размеров пораженного участка. При абсцессах бактериофаг вводят в полость очага после удаления гноя с помощью пункции. Количество введенного препарата должно быть несколько меньше объема удаленного гноя. При остеомиелите после соответствующей хирургической обработки в рану вливают бактериофаг в количестве 10–20 мл.

Введение в полости — плевральную, суставную и другие ограниченные полости — до 100 мл бактериофага, после чего оставляют капиллярный дренаж, через который в течение нескольких дней повторно вводят бактериофаг.

При циститах, пиелонефритах, уретритах препарат принимают внутрь. В случае если полости мочевого пузыря или почечной лоханки дренированы, бактериофаг вводят через цистостому или нефростому 1–2 раза в день по 20–50 мл в мочевой пузырь и по 5–7 мл в почечную лоханку.

При гнойно-воспалительных гинекологических заболеваниях препарат вводят в полость вагины, матки в дозе 5–10 мл ежедневно.

При гнойно-воспалительных заболеваниях уха (отита), горла (ангины), носа препарат вводят в дозе 2–10 мл 1–3 раза в день. Бактериофаг применяют для полоскания, промывания, закапывания, смачивания турунд (вводимых и оставляющих на 1 час).

При конъюнктивите и кератоконъюнктивите препарат закапывают по 2–3 капли 4–5 раз в день, при гнойной язве роговицы — по 4–5 капель, при гнойных иридоциклитах препарат применяют по 6–8 капель каждые 3 часа в сочетании с приемом внутрь.

При лечении стоматитов и хронических генерализованных пародонтитов препарат применяют в форме полосканий полости рта 3–4 раза в день в дозе 10–20 мл, а также вводят в пародонтальные карманы турунды, пропитанные препаратом, на 5–10 минут.

При кишечных формах заболевания, заболеваниях внутренних органов, дисбактериозе препарат применяют перорально и в клизме. Перорально бактериофаг принимают 3 раза в сутки натощак за 1 час до еды.

Рекомендуемая доза препарата приведена в таблице 1.

Таблица 1

Возраст Доза на 1 прием (мл) внутрь Младше 6 мес 5 6 — 12 мес 10 1 — 3 лет 15 3 — 8 лет 20 Старше 8 лет 30

Применение бактериофагов не исключает других антибактериальных препаратов. Если перед применением бактериофага для лечения ран применялись химические антисептики, рану следует тщательно промыть стерильным 0,9% раствором натрия хлорида.

При кишечных формах заболевания возможно ректальное введение бактериофага 1 раз в сутки в форме клизмы после опорожнения кишечника вместо 1 приема внутрь.

Рекомендуемая доза препарата при применении ректально указана в таблице 2.

Таблица 2

Возраст Доза на 1 прием (мл) ректально Младше 6 мес 10 6 — 12 мес 20 1 — 3 лет 30 3 — 8 лет 40 Старше 8 лет 50

В профилактических целях оптимальной схемой является ежедневное пероральное применение разовой возрастной дозы. Продолжительность применения определяется условиями эпидемической ситуации.