Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
803,81
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
694,84
Экономия при брони: -65,79 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1207,00
Экономия при брони: -66,70 грн
1140,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
799,77
Экономия при брони: -40,47 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
657,50
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
493,13
Экономия при брони: -35,92 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1207,00
Экономия при брони: -66,70 грн
1140,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
677,29
Экономия при брони: -73,10 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
788,32
Экономия при брони: -79,64 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.