Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1284,97
Экономия при брони: -199,76 грн
1085,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1198,76 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1161,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1039,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1202,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1118,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1284,86
Экономия при брони: -121,49 грн
1163,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1206,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,12 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1204,44 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1117,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1203,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1197,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1096,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1256,01
Экономия при брони: -119,35 грн
1136,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1075,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
776,32
Экономия при брони: -38,62 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1294,22
Экономия при брони: -184,36 грн
1109,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1307,64
Экономия при брони: -93,72 грн
1213,92 грн