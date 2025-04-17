Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,77
Экономия при брони: -60,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1201,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
673,82
Экономия при брони: -31,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1103,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1207,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1195,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,71
Экономия при брони: -38,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1104,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
784,55
Экономия при брони: -83,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
771,98
Экономия при брони: -95,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
769,95
Экономия при брони: -46,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
718,39
Экономия при брони: -68,53 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,78
Экономия при брони: -46,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
798,69
Экономия при брони: -87,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1217,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 10:00
Винница, ул. Келецкая, 78-В
6.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.