Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
788,83
Экономия при брони: -113,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
704,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,76
Экономия при брони: -32,73 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
785,61
Экономия при брони: -37,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
789,06
Экономия при брони: -113,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
787,19
Экономия при брони: -49,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1192,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
772,71
Экономия при брони: -34,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1200,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
771,17
Экономия при брони: -31,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
686,57
Экономия при брони: -32,57 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
773,44
Экономия при брони: -36,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
704,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1156,00
Экономия при брони: -102,00 грн
1054,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
704,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1156,00
Экономия при брони: -102,00 грн
1054,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
768,79
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
779,81
Экономия при брони: -41,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
769,30
Экономия при брони: -30,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
616,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
704,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1156,00
Экономия при брони: -102,00 грн
1054,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
787,85
Экономия при брони: -50,54 грн