Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
786,92
Экономия при брони: -48,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1204,32 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
697,02
Экономия при брони: -22,35 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
787,73
Экономия при брони: -49,15 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
707,23
Экономия при брони: -32,44 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
781,51
Экономия при брони: -36,06 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1259,62
Экономия при брони: -61,64 грн
1197,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
685,66
Экономия при брони: -29,59 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1206,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1184,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
782,56
Экономия при брони: -37,43 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 22-А
56.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
685,39
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
84.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1079,44 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1082,52 грн
Бажаемо здоровья
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
96.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
687,36
Экономия при брони: -32,43 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
799,45
Экономия при брони: -38,12 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1299,27
Экономия при брони: -65,47 грн
1233,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,92
Экономия при брони: -85,69 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
747,98
Экономия при брони: -74,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.