Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 526 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1207,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1076,50 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
788,09
Экономия при брони: -42,82 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1299,76
Экономия при брони: -81,10 грн
1218,66 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
580,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
650,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1084,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1202,60 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1181,64 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
773,67
Экономия при брони: -58,52 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1204,10
Экономия при брони: -66,44 грн
1137,66 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
690,18
Экономия при брони: -35,81 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1296,19
Экономия при брони: -83,53 грн
1212,66 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1084,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1123,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
699,05
Экономия при брони: -48,37 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
780,55
Экономия при брони: -25,74 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1274,01
Экономия при брони: -108,00 грн
1166,01 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
799,53
Экономия при брони: -41,82 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
796,38
Экономия при брони: -50,61 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1309,17
Экономия при брони: -92,63 грн
1216,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
813,34
Экономия при брони: -52,18 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1313,31
Экономия при брони: -93,74 грн
1219,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
717,17
Экономия при брони: -85,57 грн