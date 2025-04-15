Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
687,23
Экономия при брони: -32,66 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1290,64
Экономия при брони: -68,87 грн
1221,77 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
704,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1172,00
Экономия при брони: -83,20 грн
1088,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
687,75
Экономия при брони: -74,56 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
780,95
Экономия при брони: -101,10 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1287,02
Экономия при брони: -187,73 грн
1099,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1172,00
Экономия при брони: -83,20 грн
1088,80 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1121,96
Экономия при брони: -51,96 грн
1070,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
644,58
Экономия при брони: -99,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1169,46
Экономия при брони: -66,92 грн
1102,54 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1172,00
Экономия при брони: -83,20 грн
1088,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1172,00
Экономия при брони: -112,00 грн
1060,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1160,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
790,72
Экономия при брони: -99,29 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
488,24
Экономия при брони: -30,45 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
787,14
Экономия при брони: -49,13 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1187,09
Экономия при брони: -81,50 грн
1105,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
669,57
Экономия при брони: -26,63 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,27
Экономия при брони: -31,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
680,79
Экономия при брони: -51,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
962,16
Экономия при брони: -144,85 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1308,88
Экономия при брони: -179,51 грн
1129,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
343,75
Экономия при брони: -37,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.