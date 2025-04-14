Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1216,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1196,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
687,68
Экономия при брони: -32,82 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
478,03
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
681,78
Экономия при брони: -27,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1111,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,41
Экономия при брони: -64,29 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
771,01
Экономия при брони: -62,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1116,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
644,10
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
770,82
Экономия при брони: -76,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
164,00
Экономия при брони: -6,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1087,48 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1216,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
683,23
Экономия при брони: -32,59 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
789,84
Экономия при брони: -78,20 грн